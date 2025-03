Bolt priznao nevjerojatnu tajnu: Fast food specijalitet je bio ključ olimpijskog zlata

Na Olimpijadi 2008. godine u Pekingu, Usain Bolt oduševio je svijet svojim nevjerojatnim sprintovima, postavljajući svjetske rekorde na 100 i 200 metara, te osvojivši dvostruko zlato. U tom trenutku, jamajčanska senzacija pomaknula je granice ljudskih mogućnosti, a svi su se pitali što stoji iza njegovih rekordnih nastupa.

Boltov nastup na 100 metara bio je toliko impresivan da su svi govorili o njegovoj eksplozivnoj brzini, koju je postigao za nevjerojatnih 9,69 sekundi. Samo nekoliko dana kasnije, na 200 metara, postavio je novi rekord, istrčavši ih za 19,30 sekundi, čime je izjednačio povijesni uspjeh Carla Lewisa s Olimpijade u Los Angelesu 1984. godine, a srušio dugogodišnji rekord Michaela Johnsona.

Iako su svi bili zaprepašteni njegovim nevjerojatnim rezultatima, Boltova prehrana tijekom tih Olimpijskih igara bila je sve osim obična. Naime, jamajčanski sprinter je otkrio u svojoj autobiografiji „Najbrži živući čovjek“ da je njegova jedina hrana tijekom Pekinga bila – pileći nuggetsi iz McDonald'sa.

„Iskreno, u Kini nisam jeo ništa drugo osim pilećih nuggetsa. Bila je to jedina hrana kojoj sam vjerovao i koja mi nije utjecala na želudac. Kada sam stigao u predolimpijski kamp, probao sam lokalni kineski obrok, ali nije bio poput onih koje jedemo na Zapadu i moje tijelo na to nije dobro reagiralo. Znajući da se mogu osloniti na nuggetse, odlučio sam da je to sve što ću jesti. I jeo sam ih – za doručak, ručak i večeru, uz flaširanu vodu“, napisao je Bolt.

Ova neobična prehrana, koja bi mnogima djelovala poput šale, očito nije ometala njegovu brzinu na stazi. Bolt je, unatoč tome što je tjednima jeo samo pileće nuggetse, osvojio svjetsku slavu, a njegove rekordne utrke u Pekingu ostale su u povijesti sporta.

No, sedam godina kasnije, na Svjetskom prvenstvu 2015. godine u Pekingu, Bolt se ponovno vratio na iste staze, ali s drukčijom prehrambenom rutinom. Ovoga puta nije se držao stroge dijete koja je uključivala samo nuggetse.

„Jeo sam ih za doručak, ručak i večeru, ali ove godine nije bilo nuggetsa. Čovječe, trebao sam dobiti zlatnu medalju za svu tu hranu! Ovdje stvarno nude puno bolju hranu nego 2008. godine, tako da ove godine nisam jeo nuggetse“, prisjetio se Bolt u svojoj drugoj autobiografiji „Brže od munje“.

Usain Bolt, i dalje prepoznat kao najbrži čovjek na svijetu, ne samo da je postavio nove standarde u atletici, nego je također pokazao da, uz dovoljno povjerenja u vlastite sposobnosti (i hrane koju jedemo), granice ljudskih mogućnosti zaista mogu biti pomaknute. A za njega, to je, barem u Pekingu 2008., značilo pileće nuggetse.

