Saznajte sve o spektaklu Race of Champions koji možete gledati na Voyo ovoga vikenda

Race of Champions (ROC) jedinstveni je godišnji događaj u svijetu motosporta koji okuplja najbolje vozače iz različitih disciplina, od Formule 1 i WRC-a do IndyCara, NASCAR-a i utrka izdržljivosti, kako bi se natjecali u identičnim automobilima na istoj stazi. Ovaj spektakl, koji se održava od 1988. godine, pruža odgovor na vječno pitanje: tko je najbolji vozač na svijetu, bez obzira na uobičajenu kategoriju natjecanja?

Izvorno zamišljen kao natjecanje između najboljih reli vozača, ROC je tijekom godina proširio svoj opseg, uključivši zvijezde iz Formule 1, MotoGP-a, Le Mansa, NASCAR-a i drugih serija. Među njima su se našli velikani poput Michaela Schumachera, Sebastiana Vettela, Fernanda Alonsa, Valentina Rossija, Jorgea Lorenza i Toma Kristensena. Ove godine ponovno ćemo gledati Sebastiana Vettela, a tu su između ostalih i Valtteri Bottas, Mick Schumacher, Sebastian Loeb, Heikki Kovalainen, David Coulthard, Petter Solberg i brojni drugi, a cijelu postavu vozača pogledajte OVDJE.

Format natjecanja

Natjecanje se odvija u knockout formatu. Vozači se natječu u nizu utrka "jedan na jedan" u identičnim automobilima, a pogreške se skupo plaćaju. Osim individualnog natjecanja, od 1999. godine održava se i ROC Nations Cup, gdje timovi od dva vozača predstavljaju svoje zemlje.

Jedan od ključnih elemenata ROC-a je korištenje identičnih automobila. To znači da vozači ne mogu kriviti opremu za eventualni neuspjeh – pobjednik je onaj s najviše vještine. Automobili se mijenjaju iz godine u godinu, a uključuju sve, od reli automobila i buggyja do sportskih prototipova i touring automobila. Primjerice, 2022. godine vozači su se natjecali u FIA RX2e električnim automobilima, Porsche 718 Cayman GT4 Clubsportu i off-road Polaris RZR-u.

Spektakularnu priredbu Race of Champions iz Sydneyja gledajte u izravnom prijenosu na platformi VOYO 7. i 8. ožujka

Ove godine u Australiji

Lokacije održavanja ROC-a također su se mijenjale tijekom godina. Nakon što se 12 godina održavao na Gran Canariji (1992. – 2003.), događaj se preselio na velike stadione diljem svijeta, uključujući Stade de France u Parizu, Wembley u Londonu, Olimpijski stadion "Ptičje gnijezdo" u Pekingu i Foro Sol u Mexico Cityju. Godine 2022., ROC je po prvi put održan na snijegu i ledu u Švedskoj, a 2025. seli se u Australiju, na Accor Stadium.

Uživo na platformi Voyo

Ukratko, Race of Champions je više od obične utrke. To je jedinstveni spektakl koji slavi vještinu, brzinu i strast prema motosportu, okupljajući najbolje vozače svijeta u borbi za titulu "Champion of Champions". To je događaj koji ne smije propustiti nijedan istinski ljubitelj automobilizma, a možete ga gledati UŽIVO na VOYO 7. i 8. ožujka.

