Svi su ovo čekali, oglasila se obitelj Michaela Schumachera

Obitelj Michaela Schumachera oglasila se nakon presude trojici muškaraca koji su ih ucjenjivali prijetnjom objave fotografija i videa Michaela na darknetu, skrivenoj strani weba.

Glavnooptuženi Yilmaz T. (53) pokušao je iznuditi 15 milijuna eura od obitelji vozača prijeteći objavljivanjem fotografija i videa na darknetu, skrivenoj strani weba. Njegov 30-godišnji sin Daniel pomogao mu je poslati podatke s elektroničke adrese kojoj se tehnički ne može ući u trag. Treći muškarac, koji je do ožujka 2021. radio kao zaštitar obitelji Michaela Schumachera, je glavnooptuženom, između listopada 2022. i svibnja 2024., prodao fotografije i videozapise koji prikazuju Michaela Schumachera prije i poslije njegove nesreće na skijanju 2013., a koje je navodno kopirao bez dopuštenja dok je bio zaposlen u obitelji vozača.

Glavnooptuženi Yilmaz je osuđen na tri godine zatvora, njegov sin je osuđen na godinu dana uvjetne kazne, a 53-godišnji zaštitar je osuđen na dvije godine uvjetne kazne.

Žalba uložena

Tjedan dana nakon o objave kazne, oglasila se obitelj Schumacher i najavila pravne korake.

"Uložili smo žalbu jer smatramo da je kazna za gospodina F. preblaga. Po mom mišljenju, on je bio mozak ove operacije. Ono što me i dalje najviše šokira je masovna zlouporaba povjerenja. On bi trebao dobiti kaznu koja će odvratiti sve potencijalne imitatore u budućnosti", stoji u priopćenju koje potpisuje Michaelova supruga, Corinna Schumacher.

Oglasio se i obiteljski odvjetnik Thilo Damm koji je priopćio da se ne slažu s odlukom: "Možete biti sigurni da ćemo iskoristiti sve pravne mogućnosti koje su nam na raspolaganju."

Od nesreće koja se dogodila krajem 2013. godine u francuskom zimskom skijalištu Meribel, Michael Schumacher nije viđen u javnosti. Sedmerostruki prvak F1 pretrpio je tešku ozljedu glave, proveo je gotovo šest mjeseci u induciranoj komi i od tada se liječi u svom domu u Švicarskoj.

