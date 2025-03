Juraj Šebalj, hrvatska rally zvijezda, nije nam samo pričao o Race of Champions (ROC) spektaklu koji ćete moći gledati u izravnom prijenosu u petak i subotu od 9.30 ujutro na platformi Voyo, a koja se održava u dalekom Sidneyju. Šebalj se dotaknuo i približio nam i kako je voziti Rally Dakar. Šebalj ima dva nastupa na poznatoj svjetskoj rally utrci Dakar, jednom od najpopularnijih i medijski najpraćenijih svjetskih sportskih događaja. Šebalj je 11-struki državni prvak i 4-struki pobjednik hrvatskog rallyja. Rally Dakar opasna je utrka na kojoj uglavnom moticiklisti pogibaju.

Juraj Šebalj

Spektakularnu priredbu Race of Champions iz Sydneyja gledajte u izravnom prijenosu na platformi VOYO 7. i 8. ožujka od 9.30 ujutro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Je, Rally Dakar je opasna utrka, svjetsko prvenstvo u rallyju je opasna utrka, rally općenito je opasan. Ja sam rallyjaš, vozio sam nekad davno i kružne utrke, a onda kasnije sam malo išao i malo vozio nešto po međunarodnoj sceni, ali uglavnom sam vozio kod nas u Hrvatskoj. Imam kontinuitet bavljenja sa sportom i znam što pričam o rallyju Dakar", priča nam Juraj Šebalj koji nikad, hvala Bogu, nije bio u pogibeljnoj situaciji, da je imao neku nesreću ili nešto slično.

Foto: Profimedia Rally Dakar 2025.

"Dakar za automobile je puno sigurniji nego za motore. Problem Dakra je što ima puno smrti. Svake godine netko pogine ili skoro svake. Recimo, prošle godine je poginuo jedan motorista, ove godine nije hvala dragom Bogu, ali je bilo dosta ozlijeđenih. Problem Dakra je taj zato što se iza pješćane dine nalazi nešto što čovjek predviđa, a nikad ne zna što je s druge strane pješćane dine i to ovisi samo o dragom Bogu i vremenu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tjedan dana nakon pada na Rallyju Dakar španjolski motociklist Carles Falcon (45) preminuo je 2024. od zadobivenih ozljeda. Falcon je stradao 8. siječnja na kraju druge etape kada je pri padu ozlijedio glavu. Nakon udarca izgubio je puls te su ga morali oživljavati. Nakon što je stabiliziran, helikopterom je prebačen u bolnicu u Rijadu gdje je ostao na intenzivnoj njezi u induciranoj komi sve dok nije vraćen u Španjolsku, još uvijek u kritičnom stanju. Nažalost, podlegao je ozljedama.

Foto: Profimedia Rally Dakar 2025.

Zato su vozači koji dolaze iz tih zemalja, znači 2025. je pobijedio na Dakru Saudijac, oni su jako u prednosti jer znaju "čitati dine", objašnjava nam Juraj Šebalj.

"Ja ih ne znam čitati, nisam tamo odrastao, znam čitati asfalt kod nas, a njihovi, tamošnji vozači znaju čitati dine i oni imaju intuiciju koja je izuzetno važna kad ideš 150 na sat, pročitat što bi se moglo dogoditi. To je jednostavno neko šesto čulo koje ima pobjednik Dakra ove godine Saudijac Yazeed Al-Rajhi. isto tako, izuzetno je brz dečko iz Katra Nasser al-Attiyah i to su vozači koji u samom rallyju, kad se nađu na asfaltu i nisu nešto posebno brzi, ali kad mi dođemo na njihov teren, e onda je situacija potpuno drugačija i ja sam tamo samo gost. Pustinja je kao more, prije svega treba ju poštovati da se ne napravi neka p***arija. Klasa koju sam ja vozio ove godine i prošle zove se Dakar Classic. To je Dakar s klasičnim, starim automobilima koji su nekad nastupili na Dakru, tamo su brzine puno manje i nije toliko opasan, međutim dvije - tri posade jesu završile u bolnici zbog gluposti jer su išli skakati preko dine, što nije imalo nikakvog smisla. Treba spustiti loptu na zemlju i biti realan, ja sam svojoj supruzi obećao da ću doma doći u jednom komadu."

Na Dakru Juraj Šebalj nije imao pogibeljnih situacija, tu i tamo mu se dogodi nešto nepredviđeno...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prole godine smo spigali prednju masku jer smo zveknuli dolje pri brzini od 30 na sat, nisu to bile velike brzine. Uglavnom, izazovno je, treba biti jako oprezan", završio je Juraj Šebalj.

POGLEDAJTE VIDEO: Race of Champions novi spektakl na platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa