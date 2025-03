Iz košarke u američki nogomet. Nova sportska priča piše se u Hrvatskoj unatoč svim izazovima. Mislav Pokrovac igrao je za Zrinjevac, ali je do 16. godine prestao s treninzima košarke.

Iz košarke u američki nogomet

Tek 2011., na nagovor prijatelja, ponovno se vratio sportu – ali ne košarci, već američkom nogometu. U to vrijeme u Zagrebu su postojala samo tri kluba, no privukla ga je kombinacija fizičkog kontakta i strateških elemenata igre. Karijera je krenula uzlaznom putanjom sve dok nije doživio tešku ozljedu križnog ligamenta, koja ga je s terena udaljila na pune dvije godine. Ipak, vratio se i ukupno odigrao osam sezona.

No, kako to često biva u sportu, došlo je do smjene generacija. Skepsa oko opstanka kluba bila je sve veća, ali onda je došla sezona koja je trebala biti prekretnica – okupilo se 60-ak igrača, ekipa je bila spremna za najbolju sezonu dosad. Međutim, pandemija koronavirusa prekinula je sve planove. Mnogi su odlučili da će im to biti posljednja sezona, no ona se nikada nije ni odigrala.

Od igrača do trenera

Umjesto da odustane, tijekom pandemije okrenuo se trenerskom poslu. Klub je postojao i prije njegova dolaska, ali ga je preuzeo nakon odlaska tadašnjeg predsjednika. Odlučio je krenuti ispočetka – kroz flag football, verziju američkog nogometa bez fizičkog kontakta, koja igračima omogućuje lakše razumijevanje pravila i osnova igre.

Na početku je na treninge dolazilo tek nekoliko entuzijasta, ali onda su se brojke počele povećavati. Svaki drugi trening pojavljivali su se novi igrači, a sada klub broji 30-ak članova, među kojima je 20-ak seniora i U18 ekipa sastavljena od dječaka od 9 do 17 godina.

Trening bez terena, klub bez proračuna

Iako su sportski rezultati u porastu, infrastruktura i financije ostaju najveći izazovi. Klub trenira na Sveticama, na atletskoj stazi, bez svlačionica i stalnog igrališta.

“Izuzetno ovisimo sami o sebi. Nemamo svlačionicu jer je to javna površina. Ne možemo dobiti teren, nitko ga neće dati besplatno, a ne možemo ući ni u Sportski savez Grada Zagreba jer nemamo tri aktivna kluba, što je uvjet za pristup gradskom proračunu. Financiramo se isključivo od članarina koje iznose 40 eura mjesečno.”

Ipak, ove godine javila im se Erste banka s ponudom sponzorstva, a u projekt su se uključili i dvojica momaka iz podcasta.

“Jako korektna ekipa, nadamo se daljnjoj suradnji,” dodaje trener Zagreb Patriotsa.

Olimpijski snovi

Flag football igra se u formatu 5 na 5, s napadačkim i obrambenim formacijama te posebnim treninzima za svaku od njih. Na reprezentativnom spisku nalazi se 12 igrača, a klub sudjeluje u natjecanjima poput Adria Bowla u Poreču – trećeg najjačeg turnira u Europi, gdje se natječu ekipe iz SAD-a, Španjolske, Švicarske, Njemačke, Italije, Austrije, Srbije, BiH i Slovenije. Tu je i Hrvatska flag football liga (HFFL), pokrenuta još 2009.

Cilj im je ove godine nastupiti na Europskom prvenstvu u Parizu u rujnu, a dobro je to što je flag football postao olimpijski sport.

“To je vijest godine, možda i života. To što je flag football postao olimpijski sport je kruna dugogodišnjeg kontinuiranog rada i ljubavi entuzijasta i svih koji participraju u ovom sportu. Sretni smo i ponosni zbog toga” navodi Mislav Pokrovac.

Velika prednost sporta je njegova dostupnost – mogu ga igrati i djeca i žene bez straha od ozljeda, a glavni cilj kluba je ostvariti vrhunske rezultate i povećati popularnost ovog sporta u Hrvatskoj.

Uz predan rad i entuzijazam, pitanje je vremena kada će flag football biti još popularniji. Jer, ovom sportu je samo nebo granica.

