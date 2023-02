Bi li ljudi prepoznali Toma Bradyja da se prošeta Trgom bana Josipa Jelačića, je li Brady na svjetskoj sportskoj razini, sceni, poznatiji od Luke Modrića?

Spektakularni Super Bowl

Na ta i ostala pitanja odgovorio nam je trener Zagreb Thundera, prve hrvatske momčadi američkog nogometa osnovane u ožujku 2005. - Mislav Pokrovac.

Kansas City Chiefsi u spektakularnom finalu noćas po našem vremenu u Arizoni, na stadionu State Farm u Glendaleu, pobijedili su Philadelphia Eaglese 38-35 i treći put osvojili Super Bowl, drugi u posljednje tri godine, a mi smo okrenuli broj mladog trenera američkog nogometa u Hrvatskoj Mislava Pokrovca, kako bi nam prokomentirao viđeno, a i približio sve veću popularnost koju ovaj sport broj 1 u SAD-u ima u Europi iz godine u godinu, a tako i kod nas...

ESPN piše kako je za njih, prema viđenju autora tog teksta naravno, ovo bio najbolji Super Bowl ikad. Slažete li se time?

"Za mene sigurno u TOP 3, ali idemo otpočetka. Znači, u Super Bowlu ovogodišnjem susreli su se dvije momčadi koje su imale izuzetnu sezonu. Kansas City Chiefsi imaju par godina kontinuitet, uspijevaju doći do završnice sezone. Što se tiče Philadelphije, oni su stvorili dobru momčad. Utakmica je bila stvarno fantastična i zaslužila je da ima prefiks i nosi, da se zove Super Bowl - Dakle, izuzetna utakmica, lijepa utakmica, obrana i napad dinamični i aktivni, quarterbackovi, running game, passing game, ma bila nam je čast i vrijedilo je ostati budan do pola pet ujutro", priča nam Mislav Pokrovac.

Znači i vi ste oduševljeni?

"Počastili su nas s jednom vrhunskom sportskom predstavom i to što smo vidjeli je bilo stvarno za pamćenje. Izuzetna događanja i dvije izuzetne profesionalne momčadi - dobre s obje strane lopte. Što se tiče onih zadnjih sudačkih odluka, to je uvijek diskutabilno. Često se priča o nekim stvarima koje je teško popratiti, suditi o njima u tim nekim ključnim situacijama. Naravno, dogodi se zavrzlama i sve ode u tiskovine, u medije... Moram napomenuti da Kansas City Chiefsi, svojom igrom i prikazanim, zasluženo su osvojili trofej, najveći za Amerikance, ali i da je Phila trijumfirala isto bi bilo zasluženo. Ne bi bilo pritom nikakvih problema niti repova", kazao nam je Mislav Pokrovac i nastavio:

"Što se tiče fanova ovog najpopularnijeg sporta u SAD-u, njih ima a baza fanova uvijek je postojala u Hrvatskoj. U principu, mi koristimo tu platformu ne bi li ljude upoznali s hrvatskim dijelom priče. Znači, sigurno da želimo i radimo na tome da se američki nogomet proširi još više na lokalnoj razini, a samim time i na regionalnoj, a upravo kroz ovakva nekakva događanja sigurno da možemo taj proces ubrzati".

Da li Zagreb Patriotsi i dalje nastupaju igrajući u Srbiji s tamošnjim klubovima, odnosno je li hrvatska football liga ipak danas malo jača nego prije desetak godina, pretpostavljamo da je?

"Situacija je sljedeća - Postoje dvije verzije sporta - imamo full contact verziju, odnosno što smo gledali sinoć, a imamo i Flag football - beskontaktnu verziju. U njemu postoje dvije zastavice i skidanje zastavica je, u biti, polaganje. To vam je jako dobra platforma za razvoj igrača koji onda, kad dolaze u full contact varijantu sporta, e oni su nešto spremniji i uigraniji, lakše dostižu neku željenu razinu u kontaktnoj verziji. Tako da imamo jedan kontinuitet rada, jedan krug razvoja mladih igrača. Što se tiče klubova i lige, igramo beskontaktnu verziju - hrvatsku ligu, a full contact igramo Balkansku football ligu gdje se sastajemo s momčadima iz Srbije, Bugarske, Rumunjske, Slovenije... Jedna regionalna scena znači je u pitanju... S obzirom da je tu tackle, teže ti je organizirati jer ti treba određeni broj ljudi u klubu da bi mogao igrati 11 na 11, s logističke strane je to klubovima dosta teže za igrati. No, primijetio sam da se počelo više angažirati u tom tackle-kontaktnom smjeru pa ćemo vidjeti u dogledno vrijeme hoće li i u Hrvatskoj postojati jedna tackle liga američkog nogometa, tj kontaktna verzija američkog nogometa, ona prava".

Iz godine u godinu američki nogomet sve je popularniji u Hrvatskoj, a Super Bowl sve gledaniji. Naravno, tom u prilog ide i činjenica da je američki nogomet - NFL - dostupniji danas putem TV-a nego prije.

"Je, ali činjenica je i ta da se NFL otvorio Europi. To se moglo primijetiti s utakmicama u Munchenu, koliko se već godina sad igra, svake godine... Znate, očito su i Amerikanci, NFL kao najjača sportska liga u SAD-u, odlučili malo, hajmo to tako kazati pobjeći izvan svojih granica i počastiti europsku publiku svojim sportom, jer mislim kako američki nogomet to stvarno i zaslužuje".

Slažemo se, ali sad koliko sad to nuđenje NFL-a europskom tržištu utječe na popularizaciju sporta kod nas?

"Gledajte, mislim da ljudi, netko, ako je obožavatelj sporta, ako voli sport u cjelini, sport kao takav, da ono, kad vide da se nešto tako događa... Evo recimo, jedan Tom Brady je igrao u Njemačkoj. Tom Brady je velik i on kao takav, svojom veličinom u ovom sportu i popularnošću, mogao bi privući tipa 1000 novih fanova koji će se možda zaintrigirati, da nakon utakmice postanu fanovi. I to vam je dovoljno da se u toj nekoj maloj europskoj zajednici američkog nogometa - NFL-a - počne pričati. Isto kao i kod nas. Evo, sad ja pričam s vama, nekako je onda riječ došla i do vas. Sad si možete misliti kad je Tom Brady u pitanju u vašem gradu".

Da se Tom Brady prošeta recimo Trgom bana Josipa Jelačića, što mislite bi li ga tko prepoznao i koliko njih? Ovo sad pitamo bez ikakvog podcjenjivanja...

"To je dobro pitanje. Mislim da čak i bi. Mislim da Toma Bradyja čak i bi ali recimo da sad... Evo, imao sam priliku prošle godine u Zadru na SUNSET Sports Media Festivalu - imao sa čast imati panel u društvu Rayja Lewisa i Juliana Edelmana. To su dvije legende sporta i točno sam mogao vidjeti da ih ljudi u Zadru naprosto ne prepoznaju. Naravno da njima to odgovara jer su se došli odmoriti, jel', međutim da su oni negdje preko bare - u bilo kojem gradu, oko njih bi bilo tisuće ljudi.

Radi se o bivšim igračima američkog nogometa, višestrukim MVP Super Bowla, Julianu Edelmanu koji je odigrao 12 sezona u NFL-u za legendarne New England Patriotse i Rayju Lewisu, igraču koji se smatra jednim od najvećih linebackera u povijesti NFL-a.

"Da i to mi je bila jedna fascinantna situacija u Zadru s njima."

Što mislite tko je na svjetskoj razini poznatiji - Tom Brady ili Luka Modrić?

"Uf, još jedno dobro pitanje, odlično... Evo ovako - Ja ću još uvijek reći Tom Brady. Ipak je Tom Brady, moje mišljenje... Jer, on je nešto poput Michaela Jordana, The GOAT NFL-a i američkog nogometa. Tom Brady je ipak izašao iz tih nekih okvira američkog nogometa, NFL-a kao organizacije, svog sporta u kojem je participirao, to je činjenica... Kako je Michael Jordan izašao iz svojih okvira košarke kao sporta, tako je i Brady izašao iz okvira NFL lige i kompletnog američkog sporta i postao globalna superzvijezda. Međutim, ako se mene pita, onda je Michael Jordan THE GOAT kompletnog sporta, najveći sportaš ikad".