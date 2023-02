ZANIMLJIVE CIFRE / U Super Bowlu se okreće ogroman novac, a bez cheerleaderica je nezamisliv: Mogli biste se iznenaditi koliko zarađuju

U Super Bowlu se okreće ogroman novac, a mogli biste se iznenaditi da vrlo malo tog iznosa vide popularne cheerleaderice klubova. U Super Bowlu LVII igraju Philadelphia Eaglesi i Kansas City Chiefsi, pa su u Arizonu stigle i navijačice tih klubova. Za vrijeme regularne sezone u džep spreme oko 150 dolara po utakmici, dok one iskusnije zarade i oko 500 dolara. Jedan od razloga zašto su tako malo plaćene je taj što se na njih ne gleda kao nužne. No, one koje se pojave na Super Bowlu godišnje mogu zaraditi do 75.000 dolara. Važno je također napomenuti kako se od navijačica traži da pokriju troškove audicija, putne troškove, čak i frizuru, šminku i kostime.