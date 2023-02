Kansas City Chiefsi nakon sjajnog finala i slavlja protiv Philadelphia Eaglesa 38-35 stigli su do trećeg Super Bowla. Prethodna dva osvajali su 1970. i 2020.

Philadelphia je odlično odigrala prvo poluvrijeme gdje je na odmoru imala 10 razlike. Jalen Hurts odigrao je sjajnu utakmicu, upisao se u povijest kao prvi quarterback s tri touchdowna u Super Bowlu, no jednostavno nije mogao odvesti Eaglese do naslova.

Chiefsi su se probudili u nastavku, na kraju maksimalno 'pojeli vrijeme' te field golom Butkera osam sekundi prije kraja stigli do naslova. MVP nagradu drugi put u karijeri dobio je Patrick Mahomes, koji je prebacio 182 jarda, ali i istrčao 44 uz ozljedu gležnja.

Također, ovo finale će ući u povijesne knjige jer Eaglesi su momčad koja je izgubila, a da je ostvarila najviše poena u jednom Super Bowlu. Dosad su taj rekord držali Patriotsi (33) i to baš u finalu protiv Eaglesa.

Super Bowl LVII

Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs

35-38 (7-7, 17-7, 3-7, 8-17)

4.14 - Gotov je Super Bowl LVII. Eaglesi nisu znali što bi u zadnjem pokušaju i naslov po treći put u povijesti osvajaju Kansas City Chiefsi.

4.12 - Chiefsi su osam sekundi prije kraja stigli do novog vodstva i to field golom Butkera s 25 jardi.

4.04 - Točno su dvije minute ostale na semaforu. Jedna stvar je jasna. Ovo je povijesno finale. Naime, poraženi će postati momčad s najviše poena u jednom Super Bowlu, dosad su taj rekord držali Patriotsi (33) i to baš u finalu protiv Eaglesa.

3.52 - Do kraja je ostalo točno pet minuta, a Eaglesi su se potpuno vratili u utakmicu. Hurts se upisao u povijest i postao prvi quarterback koji je u Super Bowlu istrčao tri touchdowna. Potom je i sam uspio u 'two point conversationu' te donio izjednačenje 35-35.

3.42 - Novi touchdown Chiefsa. Moore je izbjegao pažnji obrane Eaglesa, što Mahomesu nije promaklo te ga pronalazi odličnim dodavanjem za novi touchdown i vodstvo 35-27. Eaglesi imaju nešto malo više od devet minuta za preokret.

3.33 - Nakon nešto malo manje od tri minute igre u posljednjoj četvrtini Chiefsi su stigli do prvog vodstva na utakmici. Mahomes je sjajno pronašao Toneya, a on touchdownom donosi izjednačenje Chiefsima. Butker je dodatnim bodom donio prvi vodstvo Kansas Cityju.

3.27 - Gotova je treća četvrtfina. Chiefsi imaju još 15 minuta da dođu do preokreta

3.18 - Prvi bodovi za Eaglese u nastavku. Elliot je pogodio field gol s 33 jarda za 27-21.

3.14 - Zanimljiv prvi drive Philadelphije u drugom poluvremenu. Bolton je postigao nakon fumblea novi defenzivni touchdown. Međutim, nakon pregledavanja snimke odluka je promijenjena da je ipak nekompletno dodavanje.

2.57 - Najbolji mogući odgovor Chiefsa na početku drugog poluvremebna. Prvi drive u trećoj četvrtini trajao je pet minuta i na kraju ga je touchdownom završio Pacheco.

2.50 - Krenulo je drugo poluvrijeme. Mogu li Chiefsi do preokreta?

2.40 - Gotov je halftime show - vrijeme je za početak drugog poluvremena Super Bowla.

2.29 - Rihana je šou na poluvremenu otvorila pjesmom 'B--- Better Have My Money'

2.21 - Kreće ono što također mnogi čekaju - halftime show i prvi nastup Rihanne nakon sedam godina.

2.17 - U posljednjim sekundama druge četvrtine Eaglesi su odradili dobar drive i došli do prilike da field golom dođu povećaju vodstvo. Elliott je bio siguran s 35 jardi i odveo ih do 24-14.

2.10 - U Super Bowlu se okreće ogroman novac, a bez cheerleaderica je nezamisliv: Mogli biste se iznenaditi koliko zarađuju. Više pročitajte ovdje.

2.04 - Eaglesi su se obranili te imaju još minutu i 22 sekunde da steknu prednost od dva posjeta uoči poluvremena.

2.03 - Još malo loših vijesti za Chiefse. Mahomes je dobio udarac u ionako ozlijeđen gležanj te je šepajući minutu i pol prije kraja druge četvrtine napustio teren.

1.51 - Eaglesi su dvije minute i 20 sekundi prije kraja druge trećine stigli do novog touchdowna preko Hurtsa, a dodatni bod za vodstvo 21-14 donio je Elliott. Hurts se vrlo brzo oporavio od greške, odradio je sjajan drive, prvo je istrčao četvrti pokušaj za novi prvi down od 20 jardi, a potom i touchdown.

1.37 - Nakon šest minuta igre u drugoj četvrtini veliku grešku je napravio Hurts kojem je ispala lopta, a Chiefsi preko Boltona stižu do defenzivnog touchdowna. Dodatni bod donio im je Butker.

1.26 - Sjajan početak druge četvrtine za Eaglese. Nakon samo osam sekundi igre Eaglesi su stigli do novog vodstva. Hurts je milimetarski točnim dodavanje od 45 jardi pronašao Browna za novi touchdown Eaglesa, da bi im vodstvo 14-7 dodatnim bodom donio Elliott.

1.22 - Gotova je prva četvrtina. Nakon što su obje momčad iskoristile prve napade, vidjeli smo da i sjajno mogu igrati obrane, pa je nakon prvih 15 minuta igre rezultat 7-7. Ovakav početak Super Bowla nije se dogodio od 1998. godine.

1.15 - Dvije minute i 24 sekunde prije kraja prve četvrtine Eaglesi su zaustavili napad Chiefsi, no oni su imali priliku povesti field golom Butkera s 42 jarda, no pogodio je lijevu stativu.

1.09 - Napokon smo vidjeli i malo obrane. Chiefsi su se uspjeli obraniti te su dobili loptu imaju priliku za preokret.

1.01 - Kakav početak utakmice. Chiefsi su ekspresno odgovorili touchdownom Kelcea, dok im je dodatni bod donio Butker nakon osam minuta i tri sekunde igre. Manje od tri minute trebalo je Mahomesuda proradi njegova veza s Kelceom te da Chiefsi dođu do izjednačenja.

0.57 - Nevjerojatne scene na ulicama u Philadelphiji.

0.52 - Sjajan prvi drive Eaglesa. Trajao je manje od pet minuta, a touchdownom ga je završio Hurts. Dodatni bod donio ime je Elliott.

0.45 - Počeo je 57. Super Bowl kick-offom Chiefsi, nakon čega su Eaglesi krenuli u prvi napad.

0.42 - Borba za Lombardijev može početi. Doug Williams pokazao je trofej za koji se bore Chiefsi i Eaglesi.

0.37 - Bačen je novčić, a prvi posjed imat će Eaglesi.

0.30 -Američka nacionalna himna Star-Spangled Banner odzvanja stadionom, a izveo ju je Chris Stapleton.

0.27 - Glazbenik Babyface izveo je patriotsku američku pjesmu America the Beautiful

0.24 - Glumac Bradley Cooper, glazbenici Paul McCartney, Jay Z, Jordin Sparks, Lil Uzi Vert samo su neke od slavnih ličnosti koje su stigle na Super Bowl.

0.01 - Košarkaš LeBron James stigao je u Arizonu.

23.55 - Na utakmici je i švicarski nogometaš Xherdan Shaqiri.

23.42 - I navijačice se spremaju za spektakl...

23.30 - Igrači se zagrijavaju

23.00 - Prošle godine je Super Bowl gledalo 100,2 milijuna gledatelja, pa nije čudno da je cijena emitiranja reklamnog sporta od 30 sekundi navodno sedam milijuna dolara.

22.35 - Pogledajte kako su glavne zvijezde ovog spektakla pristigle na utakmicu:

22.25 - Obje momčadi tijekom sezone ostvarile jednak omjer pobjeda i poraza (14-3)

22.20 - Gracie Hunt je kćerka vlasnika Chiefsa Clarka, a tko je ta djevojka doznajte ovdje.

22.15 - Quarterback Kansas City Chiefsa, Patrick Mahomes (27) proglašen je za najkorisnijeg (MVP) igrača NFL lige. Mahomesu je ovo drugo MVP priznanje, a prvi put je nagradu dobio 2018. U nedjelju će imati priliku po drugi put u karijeri osvojiti i Super Bowl. Prvi put mu je to uspjelo u veljači 2020. kada su Chiefsi na Hard Rock stadionu u Miamiju pobijedili San Francisco 49erse sa 31-20. Mahomes je tada bio proglašen i za najkorisnijeg igrača finala.

Svečanost proglašenja najboljih održana je u Symphony Hallu u Phoenixu, a Mohomes se na nagradi zahvalio u video poruci.

22.10 - S nestrpljenjem se očekuje i show u poluvremenu u kojem će nastupiti Rihanna. Popularnoj pjevačici bit će to prvi koncert nakon sedam godina.

"Set lista je bila najveći izazov. To je bio najteži dio. Odlučiti kako maksimalno iskoristiti 13 minuta i napraviti šou. Pokušaj trpanja 17 godina rada u 13 minuta pokazao se vrlo teškim", otkrila je Rihanna.

22.05 - Ovogodišnji Superbowl igrat će se u Glendaleu, u Arizoni, što će biti prvi put da se finalna utakmica održava u državi u kojoj je sportsko kockanje legalno. Očekuje se da će se rekordnih 50.4 milijuna odraslih Amerikanaca ili oko 20 posto stanovništva, kladiti u ukupnom iznosu od 16 milijardi dolara na nedjeljnu utakmicu Superbowla između Philadelphia Eaglesa i Kansas City Chiefsa, objavilo je u utorak Američko udruženje igara na sreću.

22.03 - Američka golferica hrvatskih korijena Paige Spiranac ovog tjedna radila je kao voditeljica za jednu emisiju uoči Super Bowla. Ranije ovog tjedna je otkrila tko su njezini favoriti, a to možete doznati ovdje.

22.00 - Dobro večer i dobrodošli dragi čitatelji Net.hr na tekstualni prijenos uživo najišekivanije utakmice u SAD-u ove godine - finalu NFL lige, popularnom Super Bowlu u kojem će snage odmjeriti Philadelphia Eaglesi i Kansas City Chiefsi. Jedna od ove dvije momčadi u ranim satima ponedjeljka podići će Lombardijev trofej.