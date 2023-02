UMRI MUŠKI, LJUBUŠKI / Granitni sudar kojeg je pratio čitav svijet

Kansas City Chiefsi u spektakularnom finalu pobijedili su Philadelphia Eaglese 38-35 i treći put osvojili su Super Bowl. Kansas City Chiefsi nakon sjajnog finala i slavlja protiv Philadelphia Eaglesa 38-35 stigli su do trećeg Super Bowla. Prethodna dva osvajali su 1970. i 2020. Philadelphia je odlično odigrala prvo poluvrijeme gdje je na odmoru imala 10 razlike. Jalen Hurts odigrao je sjajnu utakmicu, upisao se u povijest kao prvi quarterback s tri touchdowna u Super Bowlu, no jednostavno nije mogao odvesti Eaglese do naslova. Chiefsi su se probudili u nastavku, na kraju maksimalno 'pojeli vrijeme' te field golom Butkera osam sekundi prije kraja stigli do naslova. MVP nagradu drugi put u karijeri dobio je Patrick Mahomes, koji je prebacio 182 jarda, ali i istrčao 44 uz ozljedu gležnja. Također, ovo finale će ući u povijesne knjige jer Eaglesi su momčad koja je izgubila, a da je ostvarila najviše poena u jednom Super Bowlu. Dosad su taj rekord držali Patriotsi (33) i to baš u finalu protiv Eaglesa.