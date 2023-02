KRENULA MAJČINIM STOPAMA / Seksi djevojka od tri milijuna dolara nije ispunila san: Hrabrom izjavom bacila rukavicu u lice muškom rodu

U noći s nedjelje na ponedjeljak čeka nas Super Bowl LVII u kojem će snage odmjeriti Kansas City Chiefsi i Philadelphia Eaglesi. Dovoljan razlog da na naslovnice dođe Gracie Hunt, 23-godišnja bivša missica Kansasa, kćerka vlasnika Chiefsa Clarka i unuka osnivača franšize Lamara. No, njezina najveća ljubav nije američki nego onaj 'pravi' nogomet. Imala je veliki san zaigrati nogomet, no u naumu su ju zaustavile učestale ozljede. To ju ne sprečava da baci rukavicu u lice muškom rodu: 'Znam više o nogometu nego većina muškaraca'. Nakon propale nogometne karijere krenula je stopama majke Tavije koja je 1993. bila Miss Kansasa. Gracie je to uspjela prije dvije godine. U slobodno vrijeme obožava trčati, a već su iza nje dva završena maratona. Njezino bogatstvo se procjenjuje na tri milijuna dolara.