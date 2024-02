Povijest se ponavlja. Kansas City Chiefs obranili su noćas po našem vremenu naslov NFL prvaka nakon što su u Las Vegasu u Super Bowl LVIII, finalu doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu, svladali San Francisco 49erse 25:22 u produžetku spektakularnog susreta.

Chiefsi su tako postali prva momčad nakon 19 godina koja je uspjela obraniti naslov. Prije njih to je zadnjima uspjelo slavnim New England Patriotsima. Također, bio je ovo tek drugi produžetak ikad u Super Bowlu. Patrick Mahomes po treći je put proglašen za MVP-a Super Bowla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za Chiefse je ovo treći naslov prvaka u posljednjih pet sezona. Prije četiri godine su u finalu svladali upravo 49erse, dok su lani bili bolji od Philadelphia Eaglesa. Usto su igrali i u Super Bowlu prije tri godine u kojem su izgubili od Tampa Bay Buccaneersa. Ukupno je za Chiefse ovo četvrti Super Bowl. Prvog su osvojili još prije 54 godine.

Nakon završetka Super Bowl LVIII javio nam se Mislav Pokrovac, glavni trener hrvatske momčadi koja igra američki nogomet - Zagreb Patriots.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I on je bio igrač američkog nogometa punih deset godina, a onda je zaplovio u trenerske vode. Njegov transfer na trenersku poziciju bio je ponukan osjećajem da se američki nogomet u Hrvatskoj treba hitno podignuti na neku novu razinu. I neumorno radi na tome iz dana u dan...

"Utakmica je krenula dosta trulo za gledatelje, a to samo znači da su obrane radile svoj posao. Bio je dosta low scoring game u početku susreta i mislili smo da će tako ostati do kraja. Moramo uzeti u obzir da niti jedna niti druga momčad nisu uspjele uspostaviti svoju igru. San Francisco svoj running game preko Christiana McCaffreyja, odnosno Chiefsi nekakav passing game preko Patricka Mahomesa, MVP-a dvoboja i Travisa Kelcea."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan je trenutak posebno izdvojio...

"Travis Kelce se čak u jednom trenutku izderao na svog trenera i čak ga malo i gurnuo. Očekujem da će biti priče oko toga. Prvo poluvrijeme je bilo, kažem, dosta low scoring. Onda smo ušli u drugo poluvrijeme. Onda su special timovi napravili svoje stvari. Nakon toga se utakmica počela okretati u drugom smjeru. Čitavo vrijeme 49ersi su vodili glavnu riječ tijekom cijele utakmice, ali Kansas City, s obzirom na iskustvo igranja velikih susreta, držao je to pod kontrolom i sama je utakmica ušla u produžetke".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Onda smo ušli u tek drugi produžetak ikad kad je riječ o Super Bowlu...

"Produžetak je bio klasičan u smislu da u svakom može vrlo lako utakmica otići ili na jednu ili na drugu stranu. Ovog puta je otišlo na stranu Kansas Cityja. U globalu, kad podvućemo crtu, ne znam za koga bi rekao da je tu pobjedu baš onako zaslužio uzeti, ako uzmemo u obzir da i jedna i druga momčad nisu došli do svog punog potencijala kojeg smo kod ove dvije momčadi navikli gledati. Utakmica je s obje strane bila odlična, u to nema sumnje. Sve je to nekako na kraju uvijek u oku promatrača i fanovi oba kluba ne mogu biti nešto prenezadovoljni krajnjim ishodom". zaključio je Mislav Pokrovac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo