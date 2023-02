SJAJAN PERFORMANS / Rihanna nakon sedam godina ponovno na pozornici: Usijala mreže odjevnom kombinacijom i potaknula glasine

Rihanna je bila zvijezda halftime showa na Super Bowlu LVII u kojem su se Lombardijev trofej borili Kansas City Chiefsi i Philadelphia Eaglesi. Pjevačica se na pozornici pojavila u crvenom kombinezonu, a tom je odjevnom kombinacija potaknula obožavatelje da spekuliraju da je opet trudna. Ako se glasine pokažu točnima, bilo bi to njezino drugo dijete, sina je rodila u svibnju 2022. Show je započela pjesmom "Bitch Better Have My Money", nakon čega je još izvela "Where Have You Been", "Only Girl (In the World)", "We Found Love", "Work" i "Umbrella", da za kraj otpjevala "Diamonds". Bio je to njezin prvi nastup od 2016.