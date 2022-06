Hrvatska vaterpolska reprezentacija jučer je u mađarskom Debrecenu pobijedila Njemačku na SP-u 13-9 i ostvarila svoju prvu pobjedu na turniru.

Nakon uvodnog remija s jakim Grcima, slavlje nad Njemačkom je, nekako, bilo i očekivano. Iako, izbornik Ivica Tucak ne voli u vaterpolu riječ "očekivano". Za njega ništa nije u sportu očekivano, za svaku pobjedu, bod, moraš se boriti i izboriti. Nema upisivanja bodova unaprijed, pogotovo ne na SP-u.

Tucak poludio na svoje igrače

Pomlađena hrvatska vaterpolska reprezentacija izuzetno je potentna u napadu. Ono što nam svakako nije trebalo i što se u nastavku turnira neće smjeti događati jest popuštanje u posljednjim minutama, crne rupe, pogotovo duge crne rupe sigurno se nikako ne smiju događati.

Dojam pobjede nad Njemačkom svakako su pokvarila i loš period u obliku četiri uzastopno primljena gola i smanjenje vodstva od 10:3 do 10:7, na što je morao i Tucak reagirati vraćanjem Bijača u igru, pozivanjem minute odmora i ribanjem svojih igrača, pred čitavom nacijom...

Bijesan je bio hrvatski izbornik zbog nepotrebnog opuštanja pa je i cijeli time-out prošao u pranju igrača. Bilo je psovki, vikanja, svega, zbog čega se i komentator HTV-a morao ispričavati gledateljima u prijenosu...

"Koji vam je k****, pa što to radite?!", urlao je Tucak na naše igrače i izazvao pozitivnu reakciju, jer su uskočili u bazen i golovima priveli mirno susret svom kraju.

'Za sad mi sve izgleda dobro, zadovoljavajuće'

Dan poslije, dojmovi su ipak hladniji, racionalniji. Izbornik je jutros imao video analizu utakmice, kako bi sa svojim ljudima uvidio što je bilo dobro, što nije. Zaustavio se na kratko s gledanjem kako bi samo za Net.hr podijelio dojmove dosadašnjeg ostvarenog na turniru.

"Moram vam kazati kako mi ovo sve za sad izgleda dobro, zadovoljavajuće. Naravno da nije briljantno, naravno da nije fantastično, to nije nitko niti očekivao u ove prve dvije utakmice, niti je potrebno. Mislim da smo prikazali jednu jako dobru igru, izuzev ovog jednog pada koncetracije protiv Njemačke, koju upravo sad gledam na videu, tih nekih 4-5 minuta zadnje četvrtine", kazao nam je u uvodu razgovora Ivica Tucak i nastavio:

"Ovako, htio bih se ovim putem referirati na situaciju koja se dogodila na time-outu i koju su svi čuli, i gledatelji u TV prijenosu. Dakle, mislim da nije korektno da se snimaju time-out. Ovo je sport, ovo je jedna ozbiljna sportska utakmica, ovo nije vjeronauk, nažalost. Mi smo na misiji, nismo u kazalištu. Znači, ovo je jedna sportska utakmica u kojoj naravno da se koriste neki termini koji nisu lijepi, prikladni. No, na neki način to je način komunikacije u sportu kad moraš napraviti nešto da probudiš, razrdrmaš igrače ako ne vidiš da ide to u željenom smjeru. To je način na koji mi radimo, funkcioniramo, ne samo ja nego svi. To snimanje time-outova uistinu nije nešto što je potrebno, prikladno i ja ne znam čemu sve to vodi. Prvo, zašto uopće netko snima što mi govorimo?! Imamo time-out, dogovaramo neku uigranu akciju, zašto bi to trebalo biti dostupno. To je slično kao da na poluvremenu nogometne utakmice dopusti ulazak u svlačionicu igračima i snimanje dogovora, situacija, razgovora svega što otkriva taktiku, tajne, neke segmente bitne za pobjedu, utakmicu", priča nam Ivica Tucak i dodaje:

'Obrana mora biti na nivou u situacijama pada koncentracije u napadu'

"Došlo je protiv Nijemaca do jednog pada koncentracije, promašeni su neki ziceri u napadu, olako primljeni golovi i nije mi se to svidjelo. Pobjeda nije bila upitna, ali ne smijemo si dozvoliti takve padove. Dogodi se da nemaš realizaciju u nekom određenom trenutku, pa i promaši se koji zicer, peterac itd... E, onda momčad mora imati snagu da se obrani, da u obrani radimo. Onda obrana mora biti ta koja će dozvoljavati luksuz olako promašenih šansi. Jer, bez dobre obrane u takvim kriznim situacijama, dolazimo do jednog ludila, grča koji naravno da moramo spriječiti. No, ponavljam, sve to je sastavni dio igre, ništa to nije bilo kritično niti dramatično. Do sad smo odigrali dvije lijepe utakmice, pa i onu prvu četvrtinu kad smo protiv Grčke bili u minusu 4-1. To je bilo pitanje realizacije igrača više, a mislim da smo stvarali puno šansi. Za sad mi se sve ovo sviđa i treba samo nastaviti tako".

Tucak nam, nadalje, naglašava kako ova pomlađena hrvatska vaterpolo reprezentacija mora, generalno gledajući, imati ukupnu kvalitetu, jer to je ono na čemu on kao izbornik, svi članovi stručnog stožera i naposljetku igrači, moraju težiti.

"Točno se treba znati tko je čiji zadatak, tko što čini u igri. Forte ove reprezentacije je jak napad, ova reprezentacija, koja možda nema takva zvučna imena kao u prošlosti, takve karijere, ima jak napadački potencijal. Imamo vanjske igrače od kojih svaki, neću reći ima bombu u ruci, ali svaki može zabiti gol, opaliti. Jučer je bio to Harkov, mali Bašić, Marinić Kragić, da ne nabrajam sad imena. Trebamo imati kolektivnu igru u kojoj se treba znati što se radi, kako se napada, brani... Ta igra mora dovesti jednog igrača u najbolju situaciju. Meni to za sad izgleda dobro, obrana mi je isto dobra, izuzev tog pada koncentracije. Ali, isto tako, kad govorimo o Nijemcima, ne zaboravite da smo vodili 8-1. Imali smo čvrstinu, trebat ćemo poraditi još malo na koncentraciji blokiranja lopti, to je onako što mi na prvu upada u oko. Imamo dosta primljenih golova u stranu koju se treba braniti. Ostaje nam dalje raditi, ispravljati pogreške, raditi analize, razgovarati... Kao i svaki turnir, ima puno posla. Idemo dalje, jako, pa što Bog da."

'Imamo samo očekivanja prema samima sebi, želimo dati svoj maksimum'

Ivica Tucak ne voli riječ imperativ, a sad njega ima ili nema, ako uzmemo u obzir pomlađenu, ali i potentnu A selekciju Hrvatske?

"Meni ta riječ imperativ nije bila ništa posebno bitna niti draga, imamo očekivanja prema samima sebi, da damo svoj maksimum. Mi smo u Mađarsku došli napraviti s jednom velikom željom što bolji rezultat, odigrati čim bolje. Samo je to dovoljno. M nismo došli ovdje biti prolaznici, bez obzira što je ovo jedna mlada i nova reprezentacija, koja je tek u stvaranju. Međutim, ona ima potencijal koji je veliki i treba vremena za sve. Kad bi se tako preko noći radile smjene generacija, onda bi to valjda svi radili kako nekom padne na pamet. Ovo je jedan proces koji težak, zahtjevan, kako meni tako i ljudima u Savezu i svima ostalima involviranim u ovaj proces. Ali kažem, došli smo ovdje odigrati maksimalno ozbiljno turnir, dokle će nas to dovesti, ne znam, vidjet ćemo kakav će biti raspored. No, naša je želja da idemo do kraja čim više možemo".

'Japanci nisu bezazleni, nevjerojatno su brzi'

Slijedi Japan sutra...

"Dojam mi se pokvario neočekivano visokom pobjedom Grka nad Japanom. Tih 11 razlike je nešto što nismo očekivali. Japanci, a vidjet ćete i sami, niti malo nisu bezazleni. To je jedna jedinstvena reprezentacija koja igra jedan takav posebni stil vaterpola, nevjerojatno koliko su brzi, okretni. Bit će to za nas nevjerojatno teška utakmica u fizičkim smislu. Oni igraju presing po cijelom bazenu, jure oko glava, čupaju. Djeluju mali, ali su fizički stvarno jaki. Igraju prljavo i moramo ih dobiti. Bit će sigurno drugačiji način na koji smo igrali do sad i na koji igramo. Japanci, koliko vas drže u egalu, a to je bilo i na OI u onoj drugoj grupu i protiv Mađarske, Italije i Grčke, bili su tri četvrtine u egalu, da bi na kraju izgubili. Bitno je odmah otvoriti utakmicu na jedan pravi način, da ne dođemo u grč, probleme, nervozu. Japancima onda koncentracija polagano pada, kao i agresivnost. Ukoliko budemo imali situaciju kao i protiv Nijemaca kad smo promašivali zicere, kad nismo bili na nivou, e onda ćemo ući u velike probleme", zaključio je Ivica Tucak.