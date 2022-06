Uživo: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu

Hrvatska - Njemačka (4:1)

Prva četvrtina

8' - Kraj prve četvrtine, Hrvatska je puno bolja, vode 4:1

7' - Nijemci se baš muče u napadu, kapetan Krapić stigao do drugog pogotka

6' - Krapić je zabio za 3:1, naši su ponovno sjajno iskoristili igrača više

5' - Krasan pogodak Nijemaca, smanjuju prednost Barakuda topovskim šutom Marka Gansena

3' - Nijemci ponovno nemoćni, dobra obrana Hrvatske na početku

2' - Naši su iskoristili igrača više, vodimo 2:0, strijelac je Harkov

2' - Hrvatska se obranila i ima novi napad

1' - Josip Vrlić je precizan u prvom napadu, Hrvatska vodi

1' - Počeo je susret u Debrecenu, Hrvatska ima prvi napad

17:56 - Završila je hrvatska himna, uskoro počinje utakmica. Ajmo Hrvatska!

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija svoj je nastup u skupini B na Svjetskom prvenstvu u Debrecenu otvorila 8-8 (1-4, 4-1, 1-2, 2-1) remijem protiv Grčke, a danas će imati priliku upisati prvu pobjedu.

Danas će Hrvatska imati priliku upisati prvu pobjedu na prvenstvu. Od 18 sati u Debrecenu igraju protiv Njemačke koja je idealna prilika za upisati prva dva boda.

Samo pobjeda donosi ostanak u utrci za prvo mjesto i izravan plasman u četvrtfinale.

Imperativ pobjede

"Rekao sam igračima da je ova utakmica za barem 10 posto važnija nego što je bila Grčka i svaka naredna će tako biti. Ne interesira me uopće u kakvom su sastavu. Znam kakvi su, vjerujem da smo kvalitetnija reprezentacija od Njemačke i to moramo pokazati. Moramo tu utakmicu pobijediti, to je sljedeći korak i onda ćemo se, ako sve prođe kako želimo, okrenuti sljedećem protivniku. "Vjerujem da ćemo se pripremiti, da ćemo dati sve od sebe i da nam ta Njemačka neće predstavljati neki veliki problem nego, dapače, da će nam biti odlična priprema za Japan i ostalo što nas čeka.", rekao je izbornik Ivica Tucak najavljujući dvoboj protiv pomlađene reprezentacije Njemačke.

Hrvatska i Grčka će kao favoriti ući u preostale utakmice u skupini, a za konačan plasman će biti važan svaki pogodak, jer bi gol-razlika mogla biti odlučujuća u borbi za izravan plasman u četvrtfinale. Nakon prvog kola Japan je vodeći na ljestvici s dva boda, Hrvatska i Grčka imaju po jedan, a Njemačka je bez bodova.