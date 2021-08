Hrvatska vaterpolo reprezentacija na nedavno završenim Olimpijskim igrama osvojila je 5. mjesto, što je okarakterizirano kao neuspjeh. Prvi će to priznati i izbornik Ivica Tucak, koji je uvijek bio otvoreni lik po tom pitanju. Ako treba preuzeti krivicu, preuzet će ju on prvi i javno reći "OK, zaje'ao sam".

Radni ručak

I sad ovo 5. mjesto preuzima na sebe, ali zasmetale su ga neke druge stvari, otrovne strelice od strane pojedinih medija. Sjeo je Tucak na ručak s Pericom Bukićem, izvršnim direktorom HVS-a i po mnogima najboljim vaterpolistom ikad, kao i s Ratkom Rudićem, najtrofejnijim svjetskim vaterpolo trenerom svih vremena...

"Nije to bio sastanak, ručali smo nas trojica. Bili smo na jednom radnom ručku i prošli između nas u šest očiju temu Olimpijskih igara, moj osvrt, njihova zapažanja. Kažem, to nije bio sastanak, sastanak ćemo održati čitavog stručnog povjerenstva koje broji šest članova. Tu su pored Bukića i Rudića još i Lozica, Roje, Bebić i Kvržić. Taj sastanak će se održati u narednim danima koji slijede. Morat ću dati i izvješće stručnom povjerenstvu i upravnom odboru. To su neki prvi koraci. Naš ručak je bio malo duži i otvoren za koristan razgovor. Razgovarali smo o zajedničkom viđenju nastupa u Tokiju pa i o onome što po mom viđenju čeka nas, kao i po njihovom viđenju. Nikakav to nije bio sastanak na vrhu. To su ljudi s kojima sam u komunikaciji. Meni je kao izborniku uvijek drago čuti mišljenja takvih ljudi", kazao nam je u uvodu razgovora Ivica Tucak koji nije htio prenijeti detalje tog ručka, razgovora...

"Naravno da neću. Važno da je bio konstruktivan, neke stvari koje sam uvidio ja uvidjeli su i oni", kazat će Ivica Tucka.

'Ništa ružno se nije dogodilo, da smo igrali briljantno nismo. Stojim iza toga'

NET.HR: Što se to onda dogodilo na OI? Peto mjesto nije drama ali nije ni dobro. Da se dobila Mađarska, polufinale bi bio uspjeh. Ovako...

TUCAK: Ništa ružno se nije dogodilo, da smo igrali briljantno nismo. Ja stojim iza toga. Da li se moglo bolje, moglo se bolje, da li možemo bolje - možemo! Sam statistički učinak cjelokupne reprezentacije Hrvatske, pa i ako hoćete pojedinaca, nam daje za pravo znati da smo mogli bolje. Ta jedna utakmica, to je tako u sportu...Da se prošla Mađarska, da se ušlo u zonu borbe za medalju što smo mi željeli i htjeli, ne znam kako bih to okarakterizirao. Mogu i moram kazati da sam ja živi svjedok i znam i vrlo rado ću na to podsjetiti, postoje medijski napisi o tome, Hrvatska je 2016. u Riju osvojila srebro koja je u jednom dijelu medija bila okarakterizirana kao djelomični uspjeh. Toliko o tome koliko se ja više, vjerujte mi, osvrćem na medije napise. Želim prihvatiti svaku kritiku i svaka kritika koja je dobronamjerna, polazim sam od sebe jer ni ja nisam zadovoljan s našom izvedbom i meni je to već u startu već dovoljno, da mi se upali nekakva crvena lampica da to nije bilo dovoljno i dobro.

'Ne, ovo nije bilo dobro, ovo nije bio uspjeh koji smo mi željeli'

NET.HR: Je li upaljen crveni alarm?

TUCAK: Alarm ne ali lampica u smislu da nije bilo dobro, to da. Bio bih šarlatan, kreten, idiot, kako god hoćete, kad bi stavio glavu u zemlju i rekao da, ovo je bilo dobro. Ne, ovo nije bilo dobro, ovo nije bio uspjeh koji smo mi željeli, htjeli smo medalju, igrama na turniru smo pokazali da to možemo. Ostaje nam na analizu zašto smo Srbiju razbili tako kao što smo razbili, zašto smo izgubili od Mađarske, kako smo Crnu Goru razbili a nismo ih dobili zadnje dvije godine, to je ono što trebamo vidjeti . Međutim, pristati na neke paušalne ocjene jednog dijela medija koje mene apsolutno, još jednom ponavljam, čak i ne zanimaju, to su... Znate, kad netko prati reprezentaciju na način da u dijelu nekih medija i osvrta daje osvrte isključivo kad se izgubi takva jedna utakmica, nekakve naručene tekstove, ja itekako znam od kuda su naručeni ti tekstovi, to budite sigurni, u jednom dijelu medija, znam odakle je krenuo taj naručeni tekst. Budite bez brige, znam tko je autor tog teksta, u kojem me se blati, u kojem me se naziva glupim, tupim, u kojima se pokušava ocrniti čitava moja karijera i rad s namještanjem nekakvih utakmica u Riju, pokušajem namještanja istih utakmica sad. To je granica preko koje ja neću prijeći. To je moja poruka sad i ovako. Ponavljam, nemam nikakav problem glede kritika, radim takav posao koji je podložan kritikama, javna sam ličnost, nemam dakle s time problem. No, imam problem da me se na osobnoj razini vrijeđa, imam problem s vrijeđanjem, ne dozvoljavam nikome da me vrijeđa, ne dozvoljavam nikome da piše da glupo i tupo gledam, ne dozvoljavam nikome da me vrijeđa, još ću jednom to naglasiti. Mene moji roditelji tako nisu odgajali. Znači pišite kritike, što god hoćete ljudi ali neće me nitko vrijeđati, to ne. Glup i tup nisam, dapače, kvalificiran i školovan za ovaj posao za razliku od tih novinara koji očito nemaju ni osnovnu kvalifikaciju za posao koji rade.

'Ako ikad osjetim da više nisam za izborničku funkciju, otići ću sam'

NET.HR: Da vam je netko od navedenih na tom ručku, znači netko od ljudi koje cijenite kazao kako je možda došlo vrijeme da se maknete s funkcije izbornika, bi li otišli?

TUCAK: Znači, u nekoliko sam već navrata rekao kako ja s HVS-om imam potpisan ugovor do 2024. Onog trenutka da sam iti u jednoj rečenici osjetio kod Bukića, Rudića, Drnašina, bilo kojeg člana stručnog povjerenstva i kad osjetim i ako osjetim, u bilo kojem razgovoru da više nije dobro, nije trenutak da ja vodim reprezentaciju, otići ću. Meni taj ugovor ništa značiti neće. Znači, onog trenutka ako ikad osjetim, ako osjetim i među igračima da nemam ono što ja definitivno nisam u Tokiju osjetio bez obzira što smo izgubili četvrtfinale. Vi znate da smo mi odigrali još dvije utakmice koje obično znaju voditi prema raspadu sustava. E, one nama nisu dovele do toga, uspio sam sa svojim igračima izvući zadnji atom snage da dostojanstveno završimo turnir i da Tokio napustimo, hajde neću reći uzdignute glave ali ne sigurno kao ne sportaši i kao ne ljudi. Meni u životu ne treba nikakva milost, ako ikad osjetim da više nije dobro, nije trenutak da ja vodim reprezentaciju, otići ću. Časno, odgovorno i čitavog sebe dajem unutra, za ovaj posao i reprezentaciju. Ona mene troši strašno, troši moje zdravlje, ali onog trenutka kad to ne bi tako bilo, kad bi mi bilo ono, odrađivanje posla, to bi bio moment da nisam za to. Znači, ako se ikad dogodi da bilo tko iz upravnog Saveza, neovisno o ugovoru koje imamo, bilo tko tko je u stručnom povjerenstvu, da osjetim da više nisam za to, da ja osjetim to u komunikaciji s nekim, ja ću sam otići. Meni ugovor do Pariza ne znači ništa. Ukoliko ljudi koji vode Savez prihvate moje izvješće, ukoliko zajednički idemo dalje, neovisno o jednoj izgubljenoj utakmici stojim na dispoziciji. Ukoliko ne, budite sigurni da ću to i sam znati prepoznati, bez obzira da mi oni to kažu i maknut se.

'Konstantin Harkov je jedan od najboljih lijevaka na svijetu'

NET.HR: Trošite se vi, potrošila se i naša trofejna generacija. Bušlje, Obradović i Garcia oprostili su se od reprezentativne kapice. U reprezentaciju upada Rus Konstatin Harkov. Je li on stvarno jedan od najboljih vaterpolista na svijetu?

TUCAK: On je jedan od najboljih lijevaka na svijetu, bez ikakve dileme, jedan od najpotentnijih ljevaka sa sjajnim šutom, s fantastičnim plivanjem, ima sve ono što je bitno za dobrog igrača. Tom Konstantinu Harkovu naravno da će trebati malo vremena. Taj Konstantin Harkov kad po prvi put stavi hrvatsku kapicu na glavu, naravno da će to kod njega izazvati drugačije emocije. Siguran sam da smo dobili jednog vrhunskog igrača, zato smo na kraju krajeva svi zajedno inzistirali na tome da dođe. Kad je on iskazao želju za igranjem za Hrvatsku, na sve moguće načine smo ga pokušali dobiti i na kraju smo uspjeli u tome. Igrača još koji su došli do kraja sigurni ima, obavit ću razgovore i ova reprezentacija bit će sigurno drugačija nego ona u Tokiju. Sve reprezentacije će imati redizajn. I Srbija ima sa sedam igrača, Mađarska, Italija, sve reprezentacije će napraviti redizajn, ipak je završio olimpijski ciklus, redizajn će napraviti i Hrvatska. Bušlje, Obradović i Garcia su se oprostili od reprezentacije, a za određene igrače će mogu reći kako ćemo još vidjeti.

'Protiv Mađarske smo bili loši u obrani'

NET.HR: Gdje se pogriješilo i što bi ispravili na OI?

TUCAK: Naravno da je ali teško mi je ovako reći. No, gledajte, da je nama prije početka OI rekao kako ćemo uzeti drugu poziciju u grupi, svi bi to objeručke prihvatili. Što bi automatsko značilo da ćemo negdje u kalkulacijama, koje svaka reprezentacija ima, izbjeći Italiju i Mađarsku, Mađare prije svega. No, u drugoj skupini su se izdogađale neke stvari i mi smo za nagradu kao drugoplasirani u grupi dobili Mađarsku, prema kladionicama uoči turnira glavne favorite za zlato u Tokiju. Nismo uspjeli ih u tom četvrtfinalu dobiti, greška je definitivno bila u obrani koja nije bila na nivou jer primiti toliko golova, 14-15 golova koje ste primili, vi takvi jednostavno Mađarsku ne možete dobiti. Ona dva nesretna, neporezna i nespretna gola koja smo primili krajem druge četvrtine, iz ničeg su Mađari došli na 7:5. Vratili smo se na 8:8 tri minute prije kraja treće, imao sam i dalje vjeru tada da ćemo dobiti, ali nije išlo. Primili smo previše golova. Sad da me pitate da li bi bili isti igrači, bili bi, ne bi tu ništa mijenjao.

NET.HR: Luka Bukić odigrao je fantastičan turnir. Po prvi put u karijeri bio je jedan od nositelja igre na jednom velikom reprezentativnom natjecanju.

'Luka Bukić 2017. otišao je iz reprezentacije zbog tih koji danas na mene udaraju i vrijeđaju'

TUCAK: Prvi put ću sad to reći, dosad nisam ali evo, prvi ću put to sad reći. Naravno da se ne trebamo vraćati u prošlost, međutim u olimpijskom ciklusu 2017. kad smo postali prvaci svijeta, znači olimpijski ciklus 2017. - 2020., ostali smo bez najboljeg igrača na svijetu Sandra Sukna. To je ono što nismo mogli birati. Srce, bolest, nažalost najbolji vaterpolist na svijetu a vi ostajete bez njega. Ta reprezentacija je bila napravljena, iskonstruirana, čekala je Sukna. Čekalo ga se da izraste, godinama ga se čekao. Pa nije Sandro tek tako 2017. bio najbolji na svijetu. I on je imao svoje prolazne faze u životu. Gradio se i on kao i reprezentacija. Onda, zahvaljujući ljudima koji danas evo pokušavaju i po meni udaraju, ma neka udaraju i dalje, nema problema, samo ne dozvoljavam da me se vrijeđa na osobnoj razini, znači zahvaljujući tim ljudima, Luka Bukić je otišao iz hrvatske reprezentacije 2017. Došao je poslije utakmice s Francuskom u Svjetskoj ligi i kazao mi izborniče, ja više ne mogu, ne želim ovo trpiti, te stalne napade da on igra u reprezentaciji samo zato jer je on sin Perice Bukića, samo zato što smo ja i Perica kumovi nekakvi, sad smo i kumovi po medijima a ne samo suradnici. Tako da mi tu reprezentaciju krojimo zato što je on sin a ne zato što je Luka Bukić takav igrač kakav je i bio. Tada je otišao Luka i nije igrao 2017-, 2018. i 2019. To su svi zaboravili, Luka je jedan fantastičan igrač koji je u Tokiju pokazao svima tko je i što je. Zbog takvih ljudi, zbog tih dirigiranih napada na njega i njegova oca. pa samim time naravno i na mene, on je otišao iz reprezentacije i vratio se tek na moju molbu, razgovor, dok je bio u Reccu. Pa Luka vrati se, trebaš nam, možeš ti to. Momak se vratio i pokazao tko je i što je, izrastao je u jednog modernog, vrhunskog igrača. To su svi zaboravili, ja nisam. Evo, to prvi put govorim. Zahvaljujući tim ljudima koji su ga konstantno vrijeđali, omalovažavali, jer on u reprezentaciji igra samo zbog oca. Trebalo je proći jedno vrijeme da se vrati u reprezentaciju. Mi smo na lijevoj strani ostali bez Sukna i Bukića i ništa to naše 3. mjesto nije valjalo na EP-u, 3. mjesto na SP-u i osvajanje europskog Kupa. Izgubili smo utakmicu za broncu u Budimpešti, dobivenu praktički utakmicu protiv Crne Gore, iz vodstva 8-4 smo izgubili broncu, i sad je to katastrofa. Ok, neka bude. Htio sam ovo žarko reći, da bude na znanje.

'Izuzetno mi je drago što je svima pokazao tko je i što je'

NET.HR: Luka je igrao i poziciju beka u Tokiju?

TUCAK: Da, u trenucima kad smo bili opterećeni s osobnim pogreškama, što nikad sad u karijeri nije. Plus toga, on je vrhunski napadač, vrhunski plivač.. Luka Bukić će biti jedan od stupova igre hrvatske reprezentacije. Izuzetno mi je drago što je svima pokazao tko je i što je.

NET.HR: Slijede Fukuoka SP i Split EP, pa onda Pariz OI.

TUCAK: SP i EP doma, moramo kod kuće uzeti medalju jer se podrazumijeva to kad igramo doma. Mi ćemo kao i svaki put dati sve od sebe, vidjet ćemo kako će to ispasti. Snagu imamo OI u Parizu su u ovom trenutku daleko. Fokusirani smo isključivo na 2022.