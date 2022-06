Hrvatska vaterpolo reprezentacija sutra u četvrtfinalu SP-a od 16.00 igra balkanski Clasic protiv vječnih rivala Srbije. Balkanski Clasic u Budimpešti ponudit će i dati dvije bitke - jednu u bazenu u borbu za medalje, drugu poslije u razigravanju od koga se vaterpolistima diže kosa na glavi, ako je i imaju...

'Balkan je epicentar sportskih zbivanja'

Kako bilo, srpski mediji pišu kako je Balkan epicentar sportskih zbivanja, kako se sve vrti oko duela Srbije i Hrvatske. "Ništa veće i bitnije pobjede u derbiju vječitih neprijatelja na terenu ne postoji. Čitavo SP može stati u ovoj jednoj utakmici", naglašava srpski sportski portal Mozzartsport.com.

"Sad kreće ono pravo. Iza nas je natjecanje po skupinama, igramo protiv Hrvatske i svi znamo da je to vaterpolo Clasic. Verujem u svoju reprezentaciju, u našu snagu. Optimist sam i ulazimo spremni u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Ništa ne može biti veće i bitnije za nas od utakmice s Hrvatskom u ovom trenutku”, počeo je izlaganje Strahinja Rašović pred okupljenim novinarima...

'Mi nikada nismo bježali od pritiska, niti bilo čega drugog'

"Hrvati su označili sebe kao favorita, izabranici Dejana Savića ne žele paliti atmosferu pred derbi i pompozno ga najavljivati. Pričat će u bazenu", navode srpske kolege...

“Mi nikada nismo bježali od pritiska, niti bilo čega drugog. Neka priča tko što hoće, mi ćemo se baviti nama. Okolo neka se priča, svatko na to ima pravo. Mi nećemo pričati unaprijed, idemo igrati vaterpolo i sve će se vidjeti u bazenu. Svi imamo preveliku želju za dokazivanjem i uspjehom. Kada je svi imamo, ne sumnjam u rezultat. Još samo da je prenesemo u bazen. To će biti ključno za dobar rezultat. Svi se poznajemo, nema iznenađenja i jedva čekamo da krene utakmica”, rekao je Strahinja Rašović i zaključio:

"S obzirom na to da igramo protiv Hrvatske, priprema je podignuta na viši nivo. Same utakmice s njima su posebne, takva mora biti i priprema. To vam je normalno".