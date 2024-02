Hrvatska vaterpolska reprezentacija danas od 15.30 po našem vremenu, 17.30 po lokalnom, u Dohi protiv Francuske igraju polufinale SP-a. Francuska je u posljednjem susretu četvrtfinala šokirala reprezentaciju Mađarske.

Francuzi šokirali moćne Mađare

Francuzi su u dramatičnoj završnici slavili rezultatom 11:10 i time šokantno izbacili po mnogima glavne favorite za svjetsko zlato. Francuze je u toj njehovoj najvećoj pobjedi za francuski vaterpolo predvodio Thomas Vernoux sa pet pogodaka, uključujući onaj pobjednički, četiri sekunde prije kraja. Ivica Tucak, u razgovoru prije više od mjesec dana, uoči sraza Hrvatske i Francuske na EP-u u grupi kojeg smo dobili, kazao je kako su Francuzi jako nezgodni, fizički moćni. Tada nam je kreator novog vaterpolskog uspjeha Ivica Tucak rekao:

Ivica Tucak 5. siječnja o Francuzima za Net.hr: 'Imaju jedno 5-6 vrhunskih igrača, a Vernoux je zvijer'

"Imaju jedno 5-6 vrhunskih igrača, Thomas Vernoux je jedan od najboljih igrača na svijetu u ovom trenutku. On im je najubojitiji vaterpolist, ne znaš da li je opasniji, ubojitiji na dva metra ili na vanjskoj poziciji, na beku ili na stativi. Stvarno zvijer od igrača. Vratili su Michaela Bodegasa koji je godinama igrao za Italiju. Ponavljam, Francuzi su sjajni", naglasio je Tucak. Jučer je pak na pressici u Dohi imao dulje izlaganje na tu temu...

"Nema govora o načinu razmišljanja 'lako ćemo', niti sam ja ikada tako razmišljao. Kad igramo protiv Kine ili bilo koga tko je možda na papiru manje jak, ugledan, ja prema svakom suparniku imam sportski respekt. Jer, bit ću tako slobodan, mislim da samo glup sportaš može podcijeniti suparnika, jer time samo podcjenjuješ i svoj rad", rekao je izbornik Ivica Tucak pa nastavio:

Tucak jučer u Dohi: 'Francuska je sjajna'

"Ne dolazi u obzir, a pogotovo ne u polufinalu Svjetskog prvenstva i protiv suparnika koji se zove Francuska. Svi smo svjesni toga. Znamo da igramo odličan vaterpolo, da imamo vjeru u sebe. Mi nismo pobijedili Francusku i nećemo je pobijediti sve dok to ne učinimo do 32. minute."

Vodeni Tricolori su u naletu...

"Prvo, valja znati da Francuska ima jednog od najboljih igrača na svijetu, Thomasa Vernouxa. Mađarima je onako, hladno da 5 komada. 'Izbušio' je sve suparnike ovdje i njega je nemoguće čuvati jedan na jedan. Toliko je fizički moćan da je to nemoguće. Da ne spominjem Bodegasa koji je prije 10-ak godina kada je Italija postizala vrhunske rezultate, on baš bio njihov prvi centar. Zatim Crousillat desno, Bouet lijevo, Fontani na golu. To je sjajna reprezentacija. Zato ćemo Vernouxa sigurno udvajati jer rekao sam da njega jedan čovjek ne može čuvati. On igra obranu, napad, ulazi kao drugi centar i on je sigurno danas među 5 najboljih na svijetu, a za kojeg vjerujem da će za koju godinu biti rijetko viđena igračka marka u planetarnom pogledu. Mlad je, potentan, potpuno je posvećen vaterpolu. Mi ćemo ga zatvoriti sigurno dupliranjem, nećemo mu dopustiti nikakav prostor. Jasno, to otvara prostor nekim drugim igračima za šut, ali bolje netko drugo nego on", izjavio je Ivica Tucak.