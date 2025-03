Vedran Šupuković, direktor RK Zagreb, predsjednik Zagrebačkog rukometnog saveza i predsjednik Udruženja sportskih klubova Hrvatske gospodarske komore, gost je u novom podcastu Net.hr-a. Hrvatski klupski sport na egzistencijalnom je minimumu. Ulaskom Hrvatske 2013. u Europsku uniju državna poduzeća prestala su financirati klupski sport i nakon toga je došlo do rezultatskog pada uspješnosti hrvatskog klupskog sporta.

Nastavila su doduše financirati razne saveze, ali prestala su financirati klubove i tu je nastao problem, veliki manjak jer je u ukupnim strukturama prihoda manje-više većine klubova prihod od poduzeća u većinskom državnom vlasništvu bio velik ili najveći.

Kako Vedran Šupuković ocjenjuje trenutačnu strukturu financiranja klupskog sporta, koji su glavni nedostaci u toj priči, je li stvarno zbog prestanka financiranja klubova u Hrvatskoj došlo do pada uspješnosti hrvatskog klupskog sporta, kako doći do novca jer bez novca nema ni uspjeha? Isto tako, na koji način Vedran Šupuković radi kao zagovaratelj sustavnih promjena i na koji način želi riješiti pitanje financiranja hrvatskog klupskog sporta, s kim po tom pitanju razgovara i s kakvim se problemima susreće?

Na ta i ostala pitanja u 50 minuta podcasta odgovara Vedran Šupuković, čovjek koji ima veliko iskustvo u biznisu, koji dolazi iz biznisa i poznaje materiju. Isto tako, pričali smo sa Šupukovićem i o RK Zagreb, ovoj sezoni, Ligi prvaka, suđenju za koje tvrdi da je u nekim utakmicama išlo direktno na štetu RK Zagreb, a objasnio nam je i zašto RK Zagreb dijeli ulaznice navijačima, iako to stvara kontraproduktivan efekt. Otkrio nam je Šupuković otvoreno koliko su prosječne plaće igračima RK Zagreb u odnosu na najveće europske klubove.

"Hrvatska je 90-ih bila dominantna što se tiče hrvatskog klupskog sporta, ali 2013., kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, promijenio se način financiranja hrvatskih sportskih klubova i tada dolazi do kulminacije ovog problema, zbog regulative EU-a i određenih ograničenja koja ona nameće za zaštitu tržišnog natjecanja, javna poduzeća su prestala financirati klupski sport, mada tada kod nas nije napravljena jasna razdioba između toga što znači profesionalni i amaterski sport. EU brani javnim novcem financirati profesionalni sport, ali ne brani amaterski."

"Kod nas je u zakonu o sportu ta razdioba postojala, međutim u novom zakonu koji je na snazi od 1. siječnja 2023. nema razdiobe između amaterskog i profesionalnog sporta i u tom kontekstu je došlo do velikog financijskog jaza. Moramo reći nešto što ljudi možda ne znaju, a to je da Hrvatska od samostalnosti na ovamo, znači 33 godine, nije imala jasan model financiranja hrvatskog klupskog sporta. Hrvatski klupski sport je bio financiran iz dva izvora - jedinica lokalne samouprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu. To je bilo 50-50. Onog trenutka kad su poduzeća u većinskom državnom vlasništvu izašla iz klubova ostalo se odjednom bez 50% prihoda, a s druge strane klubovi imaju fiksnu rashodovanu strukturu."

"Tu je došlo do financijske erozije i rezultatske i ako se pod hitno ne promijeni način financiranja klubova u Hrvatskoj, u budućnosti će doći do katastrofalnih posljedica po rezultate hrvatskog klupskog sporta jer neće biti novca, a time niti rezultata. Znači da je u ovom trenutku hrvatski klupski sport na egzistencijalnom minimumu. Moramo pronaći način da revitaliziramo klubove. Klubove koji su nositelji kvalitete moramo revitalizirati rezultatski, sve ostale klubove moramo revitalizirati na način da oni mogu egzistirati iznad tog nekog egzistencijalnog minimuma. Kad se to dogodi, oni će postati marketinški zanimljivi i doći će do prihoda. Bez novca nema uspješnosti."

Čitav podcast s Vedranom Šupukovićem pogledajte u priloženom videu gore.

