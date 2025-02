Direktor Zagreba za Net.hr: 'Ovaj rezultat imat će velik utjecaj na djecu'

Svjetsko prvenstvo je iza nas, naša reprezentacija ostvarila je uspjeh generacije. Godinama ste u rukometu, jeste li očekivali ovakav veliki uspjeh?

Svi smo se nekako nadali da možemo do medalje, ali posebno je dobar osjećaj doći do medalje na ovakav način. Mnogi su nas otpisali nakon poraza od Egipta, ali onda je utakmica protiv Islanda, koji je bio jedan od pretendenata na medalju, pokazala stvarnu snagu naše reprezentacije. Protiv Slovenije i Mađarske pokazali smo karakter velikih momčadi, a utakmica protiv Francuza došla je kao šećer na kraju. Bila je to utakmica generacije. Protiv Danaca ipak nije išlo, trenutno su razina iznad svih.

Koliko treba Hrvatskoj da dođe na razinu Danske i postoji li mogućnost da jednog dana Hrvatska bude tako dominantna.

Uspjeh Danaca ne dolazi preko noći i nije produkt isključivo reprezentacije. Oni imaju strukturu razvoja od najmanjih kategorija, to su prepoznali njihovi sponzori. Svaki klub u Danskoj ima veliki broj sponzora koji im omogućavaju razvoj igrača u najvažnijim godinama. Mi smo pokazali da kvalitetne igrače imamo, sa Sigurdssonom smo dobili izbornika koji je sposoban posložiti momčad za najveće uspjehe. Sada je potrebno postaviti strukturu lige i klubova iz koje će dolaziti budući reprezentativci. Ako se to odradi kako treba, onda se sigurno možemo nadati da ćemo jednog dana kontinuirano osvajati medalje.

Foto: Pixsell

Veliku ulogu u reprezentaciji imali su Srna, Klarica i Glavaš, Ivano Pavlović pokazao je da se na njega može računati u budućnosti. Kako gledate na igre i ulogu igrača Zagreba.

U posljednje tri godine Zagreb je napravio veliki iskorak u kvaliteti. U momčadi je napravljen odličan balans mladosti i iskustva. To mladim igračima znači jako puno. Kada ste na treningu okruženi igračima koji poput Gojuna, Muse, Dibirova i Ćupića onda napredujete svaki dan. Klarica, Glavaš, Srna i Pavlović igrama za Zagreb u Ligi prvaka pokazali su da se znaju nositi protiv velikih rukometnih imena i svi upućeni u rukomet znali su da se od njih mogu očekivati velike stvari. Drago mi je zbog njih, znam koliko im ovo znači i velika je stvar za Zagreb imati četiri svjetska doprvaka u svojim redovima.

Reprezentativci su nakon prvenstva stalno govorili kako se nadaju da će ovom medaljom privući djecu na rukomet? Jesu li loši rezultati reprezentacije utjecali na broj upisane djece u rukometu i hoće li ovaj rezultat imati utjecaja na to.

Rukomet u Hrvatskoj je uvijek bio visoko rangiran što se tiče upisa djece. Usudio bih se reći da je rukomet poslije nogometa najpopularniji sport u državi. Ipak, rukomet se bez rezultata ne može mjeriti s nogometom. Suša medalja i dobrih rezultata smanjila je broj upisane djece. Međutim, ovaj rezultat imat će veliki utjecaj na djecu i na mlađe dobne kategorije svih klubova. U Hrvatskoj imamo dobre stručnjake za rad s mladima i potrebno je da oni imaju kome prenijeti svoje znanje.

Kako ocjenjujete organizaciju prvenstva? Atmosfera u Zagrebu bila je jedna od najboljih sportskih atmosfera u Hrvatskoj. Jeste li zadovoljni kako je sve izgledalo.

Mi iz rukometnog kluba Zagreb smo imali dodatan pritisak jer smo prošle godine imali iskustva u organizaciji utakmice kada je Arena bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Znamo koliko je to teško organizirati, ali ljudi iz Saveza, klubova, volonteri i svi uključeni u ovaj projekt napravili su fenomenalan posao. Organizirati ovako jedan događaj nije nimalo lako. Neki su od jutra do mraka bili u dvoranama u Zagrebu, Poreču i Varaždinu. Svi uključeni u organizaciju ovog natjecanja također su veliki pobjednici Svjetskog prvenstva.

Foto: Pixsell

Zagreb je imao turbulentnu sezonu. Očekivao se malo bolji rezultat u Ligi prvaka, zatim situacija s Kosom i Mandićem. Kako će Zagreb ući u drugi dio polusezone?

Veliki klubovi, što Zagreb sigurno jest, moraju se znati nositi s uspjesima, ali i izazovima. Situacija s Kosom i Mandićem je specifična i nikome nije bila ugodna. Bilo je potrebno brzo reagirati, sve istražiti i Mateju pružiti najbolju moguću pomoć. Na kraju smo uspjeli sve riješiti, Kos više nije naš igrač, Matej je blizu povratka na teren. Što se tiče Lige prvaka, naravno da smo željeli više. Još uvijek imamo priliku plasirati se u drugi krug Lige prvaka, ali ako i ne uspijemo, imamo veliku odgovornost osvojiti domaće prvenstvo i kup. Kroz ta natjecanja i ljetne pripreme pripremit ćemo se za sljedeću sezonu.

Napuštaju vas Srna i Glavaš, Dibirov odlazi u u mirovinu. Kako će to utjecati na momčad?

Mi smo svoj posao napravili. Tako bih se izrazio. Srna je u klub došao kao mlad igrač, prepoznali smo njegov talent, pružili mu priliku i on nam je vratio svojim fantastičnim igrama. Normalan korak za njega je da napravi transfer u veliki europski klub. Glavaš je svojim igrama u Zagrebu izborio mjesto u reprezentaciji, a o Dibirovu ne treba trošiti riječi. On je puno puta pokazao koliko je velik igrač i čovjek, i puno je pomogao mladim igračima. RK Zagreb će mu biti zauvijek zahvalan za sve što je napravio za naš klub, ali i za svjetski rukomet.