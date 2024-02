Hrvatska vaterpolska reprezentacija plasirala se jučer u svoje drugo finale velikog natjecanja u samo mjesec dana. Ili, tri na zadnja četiri natjecanja u godinu i pol dana. Hrvatska je velesila, to već svatko zna, a Ivica Tucak kreator i arhitekt kontinuiteta uspjeha našeg vaterpola.

Naši su vaterpolisti na SP-u u Dohi, nakon lutrije peteraca, drame u polufinalu protiv Francuske, uspjeli dohvatiti finale.

'U tako kratkom periodu igramo dva finala'

"Nikad se ovako nešto nije dogodilo. Da u tako kratkom periodu igramo dva finala na velikim natjecanjima kao što su EP i SP. To je umjetnost gdje sigurno idu zasluge i profesoru Peri Kuterovcu, koji je opet igrače pretvorio u zvijeri koje plivaju u bazenu do krajnjih granica, pa i u kratkom vremenskom periodu", kazat će Frano Vićan i nastaviti:

"Umjetnost je u takvom vremenskom periodu, tako kratkom, dovesti ekipu blizu svog maksimuma. Mađarska je odmarala 7 igrača u Zagrebu, pa opet nismo uspjeli", rekao nam je slavni bivši hrvatski vaterpolski golman Frano Vićan.

Francuska je u polufinalu bila žilava, ali sreća prati hrabre. Sreća i Mate Anić, golman koji je skinuo zadnji peterac vodenih Tricolora (završilo je 17-16 za Hrvatsku).

Iako su Barakude vodile gotovo cijelu utakmicu, žilavi Francuzi pojačali su obranu i tempo u posljednjoj četvrtini te poništili tri pogotka prednosti naših vaterpolista. Uslijedila je lutrija peteraca, svi izvođači su bili točni sve do šeste serije.

Mate Anić poput najvećeg vaterpolskog frajera

Izbornik Ivica Tucak odlučio se povući Marka Bijača s gola nakon što pet serija nije uspio upisati obranu, na gol je stao 30-godišnji Splićanin Mate Anić, odmah majstorski obranio peterac poput najvećeg frajera i odveo nas u finale gdje nas čeka Italija.

"Svakako je Mate Anić junak, jedan od junaka... čovjek živi svoj san. Da mu je tko rekao, prije koji mjesec, da će uopće i biti na SP-u i onda još da će njegova obrana biti odlučujuća za finale SP-a, ne znam da li je i on sam vjerovao u to. Mate ima izraženu radnu etiku i zaslužio je upravo ovo da mu se dogodi", naglasio je Frano Vićan i nastavio:

"Francuzi su nam napravili isto što i Mađarima, identično u posljednjoj četvrtini. Dobili su nas u tom periodu igre 5-2. Dosta smo toga napravili kroz utakmicu. Ono što smo pričali, ako imaš raspoloženog golmana, a mi smo ga imali jer je Bijač bio, kao i uvijek, dobar, onda se imaš čemu nadati. Ono što je bio naš problem je i to što su Francuzi na golu isto imali svog Bijača. Čovjek je obranio, ono, par situacija odlično. I kad to ne iskoristiš, to strašno digne suparnika. Na drugoj strani primiš gol i nikako se nismo mogli odvojiti".

I jedino put kad smo se odvojili, krajem treće četvrtine, kad su naši vaterpolisti otišli na +3, e onda su napravili dvije kobne pogreške početkom posljednje četvrtine, gdje su nam Tricolori dali dva olaka gola i opet se vratili u utakmicu. Bilo je 9-8 za Hrvatsku. U tom periodu, mogao je susret otići i na jednu i na drugu stranu.

"Slijedi Italija. Svako finale je 50-50. Momci imaju iskustva. Talijani su kreirali iznenađenje protiv Španjolske, koja je izgledala do ovog dvoboja u polufinalu dominantno. Ali, Italija je imala nevjerojatnu energiju. Samo podatak da su ostavili u prve tri četvrtine vodenu Furiju na samo tri gola, ne znam kad je to nekome pošlo za rukom. Najvažnije se dobro odmoriti. Imamo dovoljno vremena za osvježiti se, rekupirati. Vidjet ćemo... nadam se zlatu, nekako nam Italija više odgovara od Španjolaca. Želim igračima, čitavoj reprezentaciji Hrvatske u vaterpolu, da im se ostvare snovi", zaključio je Frano Vićan.

Pogledajte u videu dolje video razgovor Pere Kuterovca za portal Net.hr. Posjetili smo ga na njegovom radnom mjestu 23. rujna 2022. Otkrio nam je tajnu svog uspjeha u kondicijskoj pripremi.