Pred nam je polufinalni susret hrvatske vaterpolske reprezentacije na SP-u u Dohi. Suparnik našim Barakudama je senzacija turnira - Francuska. U ranije odigranom polufinalu Italija je iznenađujuće izbacila Španjolsku te će u nedjeljom finalu igrati protiv boljeg iz ovog dvoboja.

Sastavi

HRVATSKA: Bijač, Vrlić, Burić, Harkov, Žuvela, Lazić, Fatović, Lončar, Lazić, Biljaka, Vukičević, Marinić Kragić, Anić

Izbornik: Ivica Tucak

FRANCUSKA: Fontani, Khasz, T.Vernoux, Bjorch, R. Marion -Vernoux, Bodegas, Crousillat, Dubois, Saudadier, Bouet, D. Živković, Vanpeperstraete, De Nardi

Izbornik: Florian Bruzzo

UŽIVO

HRVATSKA - FRANCUSKA

6 - 5

Hrvatska je na početku utakmice osvojila prvi napad, u njemu su Barakude odmah imali igrača više kojeg je sjajno realizirao Harkov i doveo nas u prvo vodstvo na utakmici. Odmah u idućem napadu je i Francuska imala svog prvog igrača više, no nisu uspjeli završiti taj napad pogotkom, lopta je 'ostala' na vratnici. Sredinom četvrtine Hrvatska je imala svoj drugi napad s igračem više, a ovaj put je Biljaka bio taj koji je završio napad pogotkom.

Francuska je pokušala odgovoriti odmah u idućem napadu no prvu veliku obranu na ovoj utakmici je upisao kapetan Bijač! No, nakon što Hrvatska nije iskoristila svoj idući napad, Francuska je preko Vernouxa zabila svoj prvi gol i smanjila zaostatak na 2:1. Na isti način na drugoj strani odgovorila Hrvatska, Harkov je zabio nakon novog igrača više za 3:1. Sjajna je vijest da su Barakude iskoristile sva tri igrača više do sada. No, i da Francuzi također znaju igrati s igračem više dokazali su minutu prije kraja prve četvrtine kada su preko Marion -Vernouxa zabili za 3:2, a s tim rezultatom se otišlo i na prvi odmor.

U prvom napadu Francuske u drugoj četvrtini se ponovno ukazao Bijač i upisao svoju drugu veliku obranu, no u idućem napadu je naš kapetan bio nemoćan i Marion -Vernoux je zabio svoj drugi gol za izjednačenje 3:3. Ipak, nije dugo stajao taj rezultat na semaforu, Hrvatska je odigrala sjajnu kontra , a Fatović je lagano zabio za novo 4:3 vodstvo. Počelo se igrati gol za gol, Francuska je odmah poravnala na 4:4 preko Boueta, a Marinić Kragić je odgovorio na drugoj strani za 5:4 vodstvo Hrvatske. Barakude su se mogle odvojiti i na nova dva gola razlike, ali je Fontani obranio Žuveli čisti zicer, a Francuska je na to odmah odgovorila preko Bjorcha za 5:5.

Kako se Francuzi ne bi opustili pobrinuo se odmah u idućem napadu Žuvela koji je bombom doveo Barakude u novo 6:5 vodstvo. Do kraja četvrtine razbranili su se

