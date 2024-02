Igor Hinić bio je s Vjekoslavom Kobeščakom u reprezentaciji Hrvatske u vaterpolu koja je 1996. na OI u Atlanti uzela srebro. Bila je to prva hrvatska medalja u vaterpolu. Od tad pa do danas, Hrvatska je postala velesila, a Igor Hinić i Vjeko Kobeščak su, nakon velikih karijera, otisnuli se u trenerske vode...

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjekoslav Kobeščak radi sjajan posao

Kobeščak je pomoćni trener francuske vaterpolske reprezentacije, senzacije SP-a u Dohi. Danas od 15.30 po hrvatskom vremenu Hrvatska upravo protiv vodenih Tricolora igraju polufinale turnira. Svi znamo gdje je Francuska bila prije nekoliko godina i gdje su sada po igri u bazenu. Trebala im je samo jedna pobjeda protiv velikih momčadi kako bi potvrdili ono što jesu, da su postali velika momčad. Konkurentni za medalju. Ona je došla u četvrtfinalu protiv Mađarske 11-10. U drugom dijelu, Francuzi su sa 8-3 pregazili Mađare koji su se opustili i to ih je koštalo.

Ako smo skinuli jednu Mađarsku, zašto ne bi i Hrvatsku? Tako razmišljaju Tricolori u ovom trenutku...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Aktualni trener dubrovačkog Juga Vjekoslav Kobešćak radi jako dobar posao u reprezentaciji Francuske, a Duje Živković "pokriva" poziciju desnog krila. Polufinale protiv Hrvatske za njih će biti posebno...

"Vjeko Kobeščak je dokazani trener u Jugu. Ima iskustvo vođenja klubova. Nekih 6-7 godina je jedan od najboljih svjetskih trenera sigurno. To pokazuje u reprezentaciji Francuske. Vidljivo se dižu iz godine u godinu. Naravno, ovisi tu puno i o kvaliteti igrača. Sad su kvalitetni, jesu, ali mi smo ipak kvalitetniji. Iako, moramo uzeti u obzir da, tko god došao u polufinale natjecanja, nešto vrijedi. Francuska je to pokazala protiv Mađarske", rekao nam je Igor Hinić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Prpić/PIXSELL Foto: Marko Prpić/PIXSELL Igor Hinić trener je Primorja.

'Malo je potrebno da se ode u ponor'

Francuska ima jednog od najboljih igrača na svijetu, Thomasa Vernouxa za kojeg nam je Ivica Tucak 5. siječnja ove godine, prije sudara Hrvatske i Francuske na EP-u u Dubrovniku u grupi (dobili smo ih). Mađarima je onako, hladno zabio 5 komada. "Izbušio" je sve suparnike ovdje i njega je nemoguće čuvati jedan na jedan. Toliko je fizički moćan da je to nemoguće.

"Zabio je pet golova, iako sam dojma da su Mađari u trećoj četvrtini mislili da je to to, da su dobili utakmicu. Ne da mislim, nego sam siguran u to jer se to vidjelo i po njihovom govoru tijela. Vidite koliko malo treba da se otiđe u ponor. Svaka čast Francuskoj, opasni su, ali imamo i mi opasnih igrača. Tu treba naglasiti Marka Bijača koji je fantastičan. Fatovića koji je sazrio skroz kao igrač, koji u kontinuitetu pruža vrhunske partije. Burić je tu isto jak, svestran je igrač, puno problema suparnicima radi s tim ulascima kao drugi centar, šuter. Sve otpatke na drugoj stativi koje mu bace, on spremi u gol. Centri su nam dobri, desna strana Žuvela - Vukičević. Imamo arsenala koliko želimo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Prpić/Večernji list Foto: Marko Prpić/Večernji list Igor Hinić 2007. na Trgu u Zagrebu, za vrijeme dočeka zlatnih vaterpolista iz Melbournea.

'Jako smo se digli u igri od poraza od Španjolske'

Bit će teško Francuzima, ali i nama. Hinić tvrdi da će vodenim Tricolorima biti teško slagati taktiku protiv Hrvatske.

"Jako smo se od onog dvoboja sa Španjolcima digli u igri. Sad plivamo na tom valu. U ovoj utakmici odlučivat će sve. U ovakvoj utakmici odlučuju detalji. Kad sve stavimo na papir, imaju oni tog Vernouxa, imaju uz njega nekoliko izuzetnih pojedinaca, igraju u obrani dosta zrelo, ali svejedno mislim da je kvaliteta na strani Hrvatske. To što je izbornik rekao, da se samo glupi igrači mogu opustiti u polufinalu, mislim da su igrači toga svjesni. Jasno im je kakvu priliku imaju i kakvu mogu propustiti, itekako su svjesni toga. Sretno Hrvatska, vjerujem u pobjedu i finale", zaključio je Igor Hinić.