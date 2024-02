Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija trijumfalno je okončala naporan početak 2024. godine, nakon srebra na Europskom prvenstvu osvojenog prije mjesec dana u Zagrebu, u subotu je u Dohi stigla kruna sveg rada, pripremanja i odricanja, osvajanje naslova svjetskog prvaka.

Pred naše kamere stao je bivši kapetan vaterpolske reprezentacije Ivanom Buljubašić.

Nije moglo bez drame, vidjeli smo, ali što je sada u njihovim glavama, jesu li oni uopće svjesni da su na krovu svijeta?

"Mislim da su donekle svjesni, da je sad trenutno euforija i da će tek biti svjesni kad se vrate doma, kad vide ljude koliko im to znači i što su zapravo napravili. Ovo je stvarno jedan vrhunski rezultate, u manje od mjesec dana igrati dva finala i na kraju osvojiti to svjetsko. Kažem, ne samo za vaterpolo, za hrvatski sport, nego za Hrvatsku ovo je jedan vrhunski rezultat. Opet jedna mala zemlja ipak na krovu svijeta.

Vi odlično poznajete igru Hrvatske, ali isto tako i Italije, igrate u Trstu. Je li ovo finale ispunilo očekivanja?

"Onako kako sam očekivao, zapravo je bila utakmica. Rekao sam prije da su 50:50 šanse, iscrpljena jedna i druga momčad. Talijani su igrali onako kako smo očekivali, taj njihov agresivan vaterpolo s ulascima sa strane. Mi smo donekle to uspjeli eliminirati. Puno toga su suci puštali i to nam nije išlo na ruku, ali jedna zanimljiva utakmica za gledati, dosta stresa, promjena rezultata i svega. Nije za one slabijeg srca i zato mi je drago da smo na kraju ipak uspjeli pobijediti."

Uspjeli smo, uspio je maestralan Ivica Tucak, momčad je disala kao jedno od samog početka do kraja prvenstva, ali možemo li nekoga izdvojiti kao heroja hrvatskog vaterpola u Dohi?

"Teško je izdvajati i oni će sami, ako ih pitati, reći da je momčad najbitnija, da momčad uvijek iznese na kraju pobjedu i oni stvarno pokazuju to jedno zajedništvo već otkad su počeli igrati zajedno. Dakle i Split, i sada i Dubrovnik, Zagreb i stvarno to nosi. Da sada krenemo, mogli bi redom i Bijača i Anića i danas Harkova koji je vodio s četiri gola, Jeru koji je preuzeo šut, Burića koji radi gore, dolje, Lončara, Vrlića, Vukičevića, sve odreda, tako da stvarno na kraju je momčad najbitnija.

Nemilosrdan tempo je iza njih. Prvo Europsko pa Svjetsko prvenstvo, gledamo sada prema ljetu i Parizu i gdje će se, dakako, Hrvatska boriti za medalju. Možemo li reći da smo među favoritima?

"Mi smo uvijek među favoritima, uvijek ciljamo na medalju i sam je Ivica već izjavio da jedino što ga još žulja je to olimpijsko zlato, tako da sam siguran da će napraviti sve da momčad bude optimalno pripremljena i da se vrate iz Pariza s olimpijskim zlatom."

