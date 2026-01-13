Hrvatska ide po novu pobjedu protiv nezgodne reprezentacije

NET I VOYO /
Tekstualni prijenos druge utakmice hrvatske vaterpolo reprezentacije na EP-u u Beogradu od 12.35 pratite na portalu Net.hr
Hrvatska vaterpolo reprezentacija u 2. kolu skupine B Europskog prvenstva u Beogradu igra protiv Gruzije. Nakon uvjerljive pobjede 20-4 protiv Slovenije, odabranici Ivice Tucka protiv Gruzije traže novu pobjedu na turniru. Hrvatska je do sada protiv Gruzije slavila u svih šest međusobnih susreta.