Hrvatska ide po novu pobjedu protiv nezgodne reprezentacije

Hrvatska vaterpolo reprezentacija u 2. kolu skupine B Europskog prvenstva u Beogradu igra protiv Gruzije. Nakon uvjerljive pobjede 20-4 protiv Slovenije, odabranici Ivice Tucka protiv Gruzije traže novu pobjedu na turniru. Hrvatska je do sada protiv Gruzije slavila u svih šest međusobnih susreta.

Europsko prvenstvo u Beogradu 0 Hrvatska : 0 Gruzija