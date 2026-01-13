FREEMAIL
EP U BEOGRADU /

Hrvatska ide po novu pobjedu protiv nezgodne reprezentacije

Tekstualni prijenos druge utakmice hrvatske vaterpolo reprezentacije na EP-u u Beogradu od 12.35 pratite na portalu Net.hr

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
13.1.2026.
8:38
F.s./ataimages/pixsell
Hrvatska vaterpolo reprezentacija u 2. kolu skupine B Europskog prvenstva u Beogradu igra protiv Gruzije. Nakon uvjerljive pobjede 20-4 protiv Slovenije, odabranici Ivice Tucka protiv Gruzije traže novu pobjedu na turniru. Hrvatska je do sada protiv Gruzije slavila u svih šest međusobnih susreta. 

Europsko prvenstvo u Beogradu
13. siječnja 2026.
12.35
0
Hrvatska
 
:
0
Gruzija
 
