Ministarstvo ne zna metodu rušenja Vjesnika: Državni tajnik objasnio kako je to moguće

Ministar Branko Bačić kaže da je gradilište Vjesnika otvoreno u trenutku kada je ugovor potpisan i da početak radova očekuje za nekoliko dana kao i dolazak strojeva i osiguravanje prometnice i same zgrade. Točan početak rokova kao i metoda još nisu poznati. Metoda uklanjanja trebala bi se znati za nekoliko tjedana, a prije toga bi izvođač trebao početi s osnovnim radovima.

RTL Danas proteklih je dana razgovarao s predstavnicima vinkovačke tvrtke. Čini se da su oni skloniji metodi strojnog rušenja za koju su visoko educirani i obučeni.

Kojom metodom će se rušiti Vjesnik, ne zna se jer metoda rušenja nije uvjetovana natječajem. Više o tome za RTL je rekao državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.

Kako je moguće da ni vi u Ministarstvu ne znate kojom metodom će biti uklonjen Vjesnik?

U natječajnoj dokumentaciji koja je bila kroz postupak javne nabave, raspisali smo da će projektant kroz projektnu dokumentaciju odrediti na koji će se način uklanjati neboder Vjesnik, da li je to strojno ili miniranjem.

Zašto niste tražili metodu ranije?

Zato što smo se odlučili na metodu projektiranja i izvođenja odjednom. S obzirom da imamo izvođače koji su specijalizirani za radove na miniranju i isto tako izvođače koji su specijalizirani na strojnom uklanjanju, raspisali smo kriterije odnosno bodovanje gdje smo bodovali stručnjaka, znači inženjera gradilišta, projektanta i isto tako rokove završetka prve faze i ukupni završetak i na kraju, izvođač koji je dobio u postupku nabave odnosno, najveći broj bodova, danas smo s njime i potpisali ugovor.

Znači li to da će se moći mijenjati i za vrijeme samih radova?

Projektna dokumentacija će pokazati na koji način će se neboder Vjesnik uklanjati. Paralelno s postupkom nabave za izvođenje i projektnu dokumentaciju raspisali smo i dva nova postupka nabave - to je bilo za revidenta i za stručni nadzor. Projektna dokumentacija koju će izraditi projektant od izvođača s kojim smo danas potpisali ugovor mora proći reviziju, znači reviziju u dijelu mehaničke otpornosti i stabilnosti s obzirom na sigurnost tla i okolnih građevina.

Ministar je rekao da početak radova očekuje ovih dana, ali ne točno i kada. Možete li nam više reći o tome?

S obzirom da je danas potpisan ugovor, u ugovornoj dokumentaciji je navedeno, odnosno to i jeste ugovorna odredba, da rok teče sa danom potpisivanja ugovora. Znači, ukupni rok završetka radova je 30 dana, a rok završetka prve faze - znači, otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj, to je 30 dana i taj rok teče od danas. S obzirom da od danas teče rok, u ovom trenutku izvođač radova radi na planiranju i pripremi organizacije samog gradilišta, pripremnih radova, isto tako i istražnih radova koji su bitni za izradu daljnje projektne dokumentacije.

Možemo li strojeve očekivati za vrijeme vikenda?

Pa evo, u narednim danima očekujemo isto tako i dolazak mehanizacije na samu lokaciju.

Očekuje vas i sastanak s Gradom Zagrebom u ponedjeljak.

Tako je, mi smo cijelo vrijeme u komunikaciji s Gradom Zagrebom. U ponedjeljak ćemo imati koordinacijski sastanak s Gradom Zagrebom na temu gospodarenja otpadom s lokacije Vjesnika, a isto tako i dio koji se odnosi na organizaciju gradilišta, to je i regulacija samog prometa. Danas smo imali sastanak i s izvođačem radova, revidentom i sa stručnim nadzorom i u ponedjeljak već očekujemo prvu koordinaciju na gradilištu na lokaciji Vjesnika.