Preminuo dr. Ivan Fattorini, dugogodišnji ravnatelj Klaićeve

U 85. godini umro je dr. Ivan Fattorini, jedan od najpoznatijih hrvatskih dječjih kirurga i dugogodišnji ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj. U to je ustanovi radio i kao liječnik, ukupno više od 35 godina, pa mnogi i danas na spomen njegova ime pomisle na Klaićevu, piše Jutarnji list.

Fattorini je završio Medicinski fakultet 1965. u Zagrebu. Neko vrijeme radio je kao kirurg u tadašnjoj Vojnoj bolnici na Šalati.

Napušta vojno okruženje nakon odluke da i liječnici moraju biti vojnici odnosno da više nema civilnog rada u vojsci pa je na kraju izabrao dječju kirurgiju koja ga je, govorio je, potpuno okupirala ne samo stručno nego i emotivno.

Posebno je isticao ratno vrijeme devedesetih, kad je tek postao ravnatelj, kad su u Klaićevoj liječili i teško ranjenu djecu. Znao je govoriti kako su svi u bolnici bili jako ponosni jer ni jedno ranjeno dijete koje je dovezeno iz ratnih područja nije umrlo.

Sam je prema vlastitim procjenama tijekom radnog vijeka izveo barem 15.000 operacija.

Naglašavao je svoje korčulanske korijene i činjenicu da je "uvijek bio okružen uniformama” jer je otac bio mornarički oficir, ali Dinamo je bio njegov navijački izbor.