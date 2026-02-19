FREEMAIL
SAMO ZA NET.HR /

Miloš Mićović o usporedbama s Petrom i ljubavi nakon showa: 'Najviše se čujem s Laurom'

Miloš Mićović o usporedbama s Petrom i ljubavi nakon showa: 'Najviše se čujem s Laurom'
Foto: RTL

Razgovarali smo s jednim od dvojice prošlogodišnjih 'Savršenih' koji nam je otkrio je li ostao u kontaktu s djevojkama iz svoje sezone, je li pronašao ljubav, ali i koliko mu je sudjelovanje promijenilo pogled na odnose

19.2.2026.
21:19
Irena Grgić
RTL
Prošla je godina dana otkako je Miloš Mićović u četvrtoj sezoni RTL-ova showa Gospodin Savršeni nosio titulu jednog od dvojice “Savršenih” i pred kamerama tražio ljubav. U finalu je posljednju ružu dao Maidi, no nakon što su se reflektori ugasili i život se vratio u realne okvire, njihov odnos nije prerastao u vezu izvan showa.

Danas, s vremenskim odmakom i iskustvom koje nosi sudjelovanje u jednom od najgledanijih reality formata, Miloš otvoreno govori o životu nakon showa, promjenama koje su uslijedile, ali i o tome kako sada, iz sasvim drugačije perspektive, gleda aktualnu sezonu. U razgovoru za Net.hr otkrio nam je je li ostao u kontaktu s djevojkama iz svoje sezone, je li pronašao ljubav, koliko mu je sudjelovanje promijenilo pogled na odnose te vidi li sličnosti između sebe i novih “Savršenih”.

Miloš Mićović o usporedbama s Petrom i ljubavi nakon showa: 'Najviše se čujem s Laurom'
Foto: RTL

 

'Najviše se čujem s Laurom'

Kako ti danas izgleda život nakon sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom', što se najviše promijenilo otkad su se kamere ugasile?

Cijela godina tijekom prikazivanja i nakon emitiranja showa je u pozitivnom smislu bila turbulentna i pod adrenalinom, sad je mirnije, stari tempo. 

 

Jesi li ostao u kontaktu s nekim djevojkama iz showa i postoje li prijateljstva koja su preživjela nakon snimanja?

Jesam s nekolicinom, s Laurom se možda najviše čujem. 

 

Kada danas pogledaš unatrag, postoji li neka situacija ili odluka iz showa koju bi možda drugačije odradio?

Apsolutno sam sve napravio kako sam mislio da treba u tom trenutku, razmišljao sam kasnije o alternativama koje su mogle biti. Na kraju je sve bilo kako treba biti. 

Miloš Mićović o usporedbama s Petrom i ljubavi nakon showa: 'Najviše se čujem s Laurom'
Foto: RTL

 

'I dalje sam u fazi upoznavanja'

Je li ti sudjelovanje u showu promijenilo pogled na veze i ljubavne odnose u stvarnom životu?

Iskreno je, sad još bolje čitam stvari, barem mi se tako čini iako je to došlo i s godinama. Počeo sam više pratiti instinkt nakon showa. 

 

Ljudi se često pitaju, jesi li u međuvremenu pronašao ljubav ili si još uvijek u fazi upoznavanja novih ljudi?

I dalje sam u fazi upoznavanja jer moji sljedeći korak treba biti kvalitetna osoba s kojom bih želio imati obitelj. 

 

Gledaš li novu sezonu i kako ti je sada promatrati cijeli proces iz perspektive bivšeg 'Gospodina Savršenog'?

S obzirom na to da sam prošao sve to i znam što je ispred i iza kamera, zanimljivo je gledati kako se situacije odvijaju u novoj sezoni.

Miloš Mićović o usporedbama s Petrom i ljubavi nakon showa: 'Najviše se čujem s Laurom'
Foto: RTL

 

Kako bi opisao ovogodišnje kandidate, vidiš li u njima sebe iz vremena kad si bio u toj ulozi?

Drugačiji je vajb i sam start, Petar i Karlo su dvije nove energije, posebne, svatko za sebe. Postoje trenuci, odnosno, situacije u kojima su se našli koje me podsjete na one u kojima sam ja bio pa mi bude zanimljivo.

 

Za kraj, gledatelji su na društvenim mrežama povukli paralelu između "novih" i "starih" 'Savršenih' pa tako Petra dosta uspoređuju s tobom. Vidiš li ti sličnosti između vas dvojice?

Nisam primijetio da je došlo do te usporedbe, ja nisam vidio da ima nekih sličnosti osim modelinga, čak smo i fizički drugačiji. Možda griješim, ali razumijem da ljudi to bolje vide sa strane gledajući obojicu. Mislim da se momci iz svih sezona razlikuju. 

 

 

Miloš MićovićGospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026RtlVoyo
