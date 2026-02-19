Može li Dabro ugroziti većinu u Saboru? Ključnu ulogu mogli bi odigrati 'spavači', evo što kažu

Nakon ultimatuma vladajućih partnera HSLS-a i DP-a postavlja se pitanje može li doći do novih izbora ili preslagivanja u Saboru.

Idućih 30 dana su ključni. Pa smo provjerili kako bi ih premijer Andrej Plenković, koji ima taman dovoljnih 76 ruku, mogao nadomjestiti.

Može li se bez jednog ili drugog partnera i dalje vladati, u HDZ-u nisu htjeli reći. "Imamo jednadžbu s nekoliko nepoznanica. Znate ono x,y,z pa sad to treba malo prostudirati i naći rješenje“, rekao je HDZ-ov predsjednik Sabora, Gordan Jandroković.

S jedne strane trebalo bi nadomjestiti dva zastupnika HSLS-a ili pak 8 zastupnika Domovinskog pokreta. Pa smo provjerili s onima koji se uvijek spominju kao spavači. Tu su dva zastupnika Nezavisne platforme Sjever, dva IDS-ovca, nezavisni Dario Zurovec, bivša SDP-ovka Boška Ban, i tri zastupnika SDSS-a, što je već 9 zastupnika. Matija Posavec, čelnik Nezavisne platforme sjever, koji u saboru ima dva zastupnika, kaže da će se vidjeti sutra pri izglasavanju novog ministra. „Mi nismo niti do sada, niti danas niti sutra bili dio te priče. I taj reset o kojem svi govore neka bude uz pomoć građana i neka građani budu ti koji će formirati novu većinu.“, poručuje Posavec.

Pitali smo i IDS. Odgovaraju da imaju svoje temeljne vrijednosti. "Mislim da sa ovim strankama, one ne dijele vrijednosti spektra gdje se nalazimo mi, to je centar lijevo, tako da teško je to, tj. nemoguće“, objašnjava nam Loris Peršurić, predsjednik IDS-a. On bi radije stvorio novi liberalno-centristički savez s Matijom Posavcem i nezavisnim Dariom Zurovcem. SDSS i nezavisna Boška Ban, koja je već podržala Vladin proračun, nisu htjeli ništa komentirati. No je Dario Zurovec. „Nemam nikakve uvjete nit me itko zvao, ja mogu sa svakim popiti kavu. Evo ako će platiti kavu, ja ću doći na kavu“, kaže Zurovec. Na naše pitanje bi li ušao u vladajuću većinu odgovara: "Ne bih“.

Ali ima tko bi. Dva zastupnika DOMiNO-a, frakcije nastale u raskolu Domovinskog pokreta. Imaju jedan uvjet - ministarstvo kulture. Pa smo zastupnika Igora Peternela pitali bi li im i SDSS bio uvjet na što odgovara: „Nama je uvjet Ministarstvo kulture. Kada bi mi vodili Ministarstvo kulture mislim da bi SDSS-u mi bili jako neprihvatljivi“.

Nezavisni zastupnik vladajuće većine, Željko Lacković, pak kaže da bi bilo dobro podebljati većinu da se ohlade oni koji traže pozornost i oni koji traže svoj zakon. "Mislim da ima jako puno ljudi kojima prijevremeni izbori ne odgovaraju. Da li su spremni podržati ili biti dio manjinske Vlade, sigurno da bi. A tko su oni vidjet ćemo vrlo brzo ako će doći do situacije da treba podebljavati većinu“, poručuje Lacković.

Dodaje da vjeruje da će HSLS i DP reterirati i da do izbora i preslagivanja neće doći. No što Plenković smjera, zna samo on. Da može naći nove ruke pokazao je 2017. kada se riješio Mosta u Vladi.