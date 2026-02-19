FREEMAIL
Bivša manekenka proživjela horor pa otkrila što joj je uništilo lice

Foto: TikTok

Reality zvijezda provela je gotovo dvije godine pokušavajući shvatiti uzrok svojih problema

19.2.2026.
22:30
Hot.hr
TikTok
Brandi Glanville (53), američka reality zvijezda i bivša manekenka poznata po seriji ‘Prave kućanice Beverly Hillsa’, otkrila je da su joj implantati u grudima krivi za zdravstvene probleme koji su uništili njezino lice.

Foto: Profimedia

Horor od implantata

Glanville je za TMZ objasnila da su joj implantati, stari 20 godina, pukli i pustili silikon u limfne čvorove, što je uzrokovalo infekciju i oticanje jedne strane lica. "Definitivno sam imala parazita, bila sam šokirana jer imam implantate već 20 godina", rekla je.

Reality zvijezda posjetila je čak 21 liječnika i potrošila značajna sredstva kako bi otkrila uzrok svojih problema. "Postoji nešto poput bolesti implantata u grudima i stvarno biste trebali mijenjati implantate svakih 10 godina. Ja to nisam učinila i naučila tešku lekciju", dodala je.

Simptomi i liječenje

Glanville se gotovo dvije godine borila s unakaženošću lica, što je počelo oticanjem u srpnju 2024. Osim opuštanja i deformacije lica, izgubila je nekoliko zuba koje još pokušava zamijeniti. Tijekom vremena podvrgnula se laserskim tretmanima i konačno zamijenila implantate ranije ovog mjeseca.

Bivša manekenka proživjela horor pa otkrila što joj je uništilo lice
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

"Bio je to pakao. Postala sam introvert. Izlazeći iz kuće osjećam najgoru tjeskobu jer sam u kući već dvije godine", iskreno je ispričala Glanville, naglašavajući da je konačno dobila dijagnozu i olakšanje zbog toga.

InfluencericaImplantatiGrudi
