Bivša manekenka proživjela horor pa otkrila što joj je uništilo lice

Brandi Glanville (53), američka reality zvijezda i bivša manekenka poznata po seriji ‘Prave kućanice Beverly Hillsa’, otkrila je da su joj implantati u grudima krivi za zdravstvene probleme koji su uništili njezino lice.
Horor od implantata
Glanville je za TMZ objasnila da su joj implantati, stari 20 godina, pukli i pustili silikon u limfne čvorove, što je uzrokovalo infekciju i oticanje jedne strane lica. "Definitivno sam imala parazita, bila sam šokirana jer imam implantate već 20 godina", rekla je.
Reality zvijezda posjetila je čak 21 liječnika i potrošila značajna sredstva kako bi otkrila uzrok svojih problema. "Postoji nešto poput bolesti implantata u grudima i stvarno biste trebali mijenjati implantate svakih 10 godina. Ja to nisam učinila i naučila tešku lekciju", dodala je.
Simptomi i liječenje
Glanville se gotovo dvije godine borila s unakaženošću lica, što je počelo oticanjem u srpnju 2024. Osim opuštanja i deformacije lica, izgubila je nekoliko zuba koje još pokušava zamijeniti. Tijekom vremena podvrgnula se laserskim tretmanima i konačno zamijenila implantate ranije ovog mjeseca.
"Bio je to pakao. Postala sam introvert. Izlazeći iz kuće osjećam najgoru tjeskobu jer sam u kući već dvije godine", iskreno je ispričala Glanville, naglašavajući da je konačno dobila dijagnozu i olakšanje zbog toga.
