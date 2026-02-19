Bivša manekenka proživjela horor pa otkrila što joj je uništilo lice

Brandi Glanville (53), američka reality zvijezda i bivša manekenka poznata po seriji ‘Prave kućanice Beverly Hillsa’, otkrila je da su joj implantati u grudima krivi za zdravstvene probleme koji su uništili njezino lice.

Foto: Profimedia

Horor od implantata

Glanville je za TMZ objasnila da su joj implantati, stari 20 godina, pukli i pustili silikon u limfne čvorove, što je uzrokovalo infekciju i oticanje jedne strane lica. "Definitivno sam imala parazita, bila sam šokirana jer imam implantate već 20 godina", rekla je.

@brandiglanvilleofficial Beauty hacks (this is a good one but do a test patch)I did 7 minutes and I'm on fire sooooioko don't to 7 minutes it also burned the loose skin off my arms & its 7 dollars 😎 mix up some aloe vera, cucumber and black tea put it in the freezer put it in the spray bottle and once it's cold enough spray all day cause I'm in some pain ♬ original sound - Brandi Glanville

Reality zvijezda posjetila je čak 21 liječnika i potrošila značajna sredstva kako bi otkrila uzrok svojih problema. "Postoji nešto poput bolesti implantata u grudima i stvarno biste trebali mijenjati implantate svakih 10 godina. Ja to nisam učinila i naučila tešku lekciju", dodala je.

Simptomi i liječenje

Glanville se gotovo dvije godine borila s unakaženošću lica, što je počelo oticanjem u srpnju 2024. Osim opuštanja i deformacije lica, izgubila je nekoliko zuba koje još pokušava zamijeniti. Tijekom vremena podvrgnula se laserskim tretmanima i konačno zamijenila implantate ranije ovog mjeseca.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

"Bio je to pakao. Postala sam introvert. Izlazeći iz kuće osjećam najgoru tjeskobu jer sam u kući već dvije godine", iskreno je ispričala Glanville, naglašavajući da je konačno dobila dijagnozu i olakšanje zbog toga.

POGLEDAJTE VIDEO:Rijeka lovi što bolji rezultat protiv Omonije