Evo kako je 'Lijepa naša' dočekana u Beogradu prije utakmice naših vaterpolista, snimka je viralna

Hrvatski vaterpolisti svladali su u 2. kolu Europskog prvenstva u Beogradu Gruziju s 18-7. Nakon utakmice hit u regiji postala je snimka intoniranja hrvatske himne, Lijepe Naše, uoči tog susreta. Iako su mnogi očekivali da će himna biti izviždana, dogodilo se upravo suprotno.

Nije to bilo prvi put na ovom Euru, i uoči utakmice protiv Slovenije u 1. kolu nisu se čili zvižduci u beogradskoj Areni.

OVDJE možete pogledati kako je dočekana Lijepa Naša uoči utakmice s Gruzijom.

"Malim koracima ka prijeko potrebnoj normalizaciji!", stoji u opisu videa objavljenog na društvenim mrežama.

Nakon pobjede protiv Gruzije 'Barakude' mirno ulaze u pripremu za zadnji susret u skupini, s Grcima u četvrtak.

