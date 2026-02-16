Posljednja objava Roberta Duvalla nasmijala je obožavatelje, evo što je napisao

Svijet je potresla vijest o smrti nagrađivanog glumca Roberta Duvalla, čije su uloge u klasicima poput "Kuma", "Apokalipse danas" i "Nježnog milosrđa" definirale generacije. Potvrdila je to njegova supruga Luciana Duvall, napisavši da je glumac umro na njihovom ranču u Virginiji, okružen ljubavlju i obitelji.

"Svijetu je bio Oscarom nagrađeni glumac, redatelj, pripovjedač. Meni je bio jednostavno sve", stoji u izjavi njegove supruge. "U svakoj ulozi, Bob je dao sve od sebe za likove koje je tumačio i za istinu ljudskog duha koju su predstavljali. Time nam svima ostavlja nešto trajno i nezaboravno.", napisala je.

Posljednja objava

Ovaj glumac sa sedam nominacija za Oscara bio je rado viđen među prijateljima i obožavatelja, a nezaobilazan je njegov smisao za humor. Samo nekoliko dana prije smrti, Duvall je objavio komentar i isječak iz filma "Secondhand Lions" iz 2003. godine, u kojem glumi s Haleyem Joelom Osmentom i Michaelom Caineom.

"Jednog dana tijekom snimanja filma Secondhand Lions (hrv. Ostarjeli lavovi), pobjegao je lav", našalio se. "Da se okrenuo u mom smjeru, danas ne bih bio ovdje!"

Poruka obožavateljima

Nekoliko mjeseci prije smrti, u studenom, podijelio je blagdansku čestitku obožavateljima. Duvall je u djetinjstvu redovito odlazio u crkvu, no nevoljko je razgovarao o svojoj vjeri, kazavši samo da je "oduvijek bio vjernik". "Svim svojim obožavateljima želim sretan Dan zahvalnosti i sjajnu nadolazeću godinu", rekao je tada u videozapisu objavljenom na Facebooku. "Bog vas blagoslovio." Bilo je to ujedno i zadnji put da se Duvall obratio javnosti.

Inače, manje se libio govoriti o političkim uvjerenjima i kao odani republikanac bio je gost na inauguraciji američkog predsjednika Georga Busha 2001. Njegove druge strasti bile su nogomet, tango i argentinski glavni grad Buenos Aires za koji je rekao da ga voli "više od bilo kojeg drugog mjesta". Duvall se tri puta ženio i razvodio, a nadživjela ga je njegova četvrta znatno mlađa supruga, argentinska glumica Luciana Pedraza. Nije imao djece, rekavši 2003. da to "nikada nije uspjelo".

Duvall je izgledao najsretniji kada je jahao konja, bilo u televizijskoj miniseriji "Usamljena golubica" bilo u vesternu "Divlja prostranstva" koji je režirao Kevin Costner.

"Mislim da nas vestern na neki način definira", kazao je glumac 2016. "Englezi imaju Shakespearea, Francuzi Moliera, Rusi imaju Čehova. Ali vestern je naš", dodao je.

"Mladi glumac me jednom pitao 'što radiš između poslova?'", prisjetio se jednom. "Kazao sam 'hobiji, hobiji i još hobija'. To te drži dalje od droge".

