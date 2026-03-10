FREEMAIL
POSEBNE VEZE

Talijanska legenda Al Bano Zagreb naziva drugim domom, a evo i zašto

Talijanska legenda Al Bano Zagreb naziva drugim domom, a evo i zašto
Foto: Massimo Insabato/Shutterstock Editorial/Profimedia

Al Bano, jedan od najpopularnijih talijanskih glazbenika svih vremena, uskoro nastupa u Zagrebu, no hrvatska metropola za njega nije tek jedan od gradova u kojima nastupa, već i puno više

10.3.2026.
8:37
Hot.hr
Massimo Insabato/Shutterstock Editorial/Profimedia
Legendarni talijanski glazbenik Al Bano mnogima je poznat po svom evergreenu "Felicità", duetu koji je 1982. otpjevao s Rominom Power. Poznati Talijan uskoro će nastupiti u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, međutim tek rijetki znaju da Zagreb naziva "svojim drugim domom".

Foto: Provvisionato/Fotogramma/Zuma Press/Profimedia

Kako je otkrio za tportal, Hrvatska za njega nije samo zemlja koju posjećuje turistički ili poslovno, već zemlja u koju dolazi kako bi posjetio svoju kći.

Foto: Stephan Wallocha/imago stock&people/Profimedia

Cristel Carrisi, kći Al Bana i Romine Power, preselila se u Zageb prije desetak godina te ovdje živi obiteljskim životom u kojem se rijetko medijski eksponira.

"Hrvatska za mene nije samo zemlja u kojoj pjevam, to mi je gotovo drugi dom jer moja kći Cristel Carrisi i zet Davor Lukšić sa svojom divnom obitelji već deset godina žive u Zagrebu. Ljudi su me ovdje uvijek dočekivali s toplinom koja me jako podsjeća na jug Italije. Zagreb ima europsku eleganciju, ali s mediteranskim srcem", izjavio je Al Bano za tportal.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Naime, Cristel Carrisi u New Yorku se 2012. zaljubila u Davora Lukšića Lederera, Čileanca i potomka poznate hrvatske iseljeničke obitelji Lukšić. Velika ljubav okrunjena je glamuroznim vjenčanjem u talijanskom gradiću Lecceu 2016. godine. Prvog sina dobili su 2018, a godinu dana kasnije i kći Cassiju Yleniju. Godine 2021. stigla je i još jedna kćerkica, djevojčica kojoj su roditelji nadjenuli ime Rio Ines.

Kako je talijanski glazbenik otkrio, s unucima se rado igra te im priča priče o selu, životinjama i umjetnosti. Priče koje im priča govori na talijanskom, iako su djeca odgajana četverojezično pa uz talijanski govore i engleski, španjolski te, naravno, hrvatski.

