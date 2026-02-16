Kamioni i autobusi 'pali' na testu, ispisane i kazne: 'Utvrđeni su veći i opasni nedostaci'

Svaki četvrti kamion i autobus na zagrebačkim cestama je tehnički neispravan. Pokazuju to rezultati velike policijske akcije na području Policijske uprave zagrebačke koja je provedena prošlog tjedna od 9. do 15. veljače.

Pregledano je ukupno 280 vozila, od čega 239 teretnih te 41 autobus. Najčešći prekršaji su tehnička neispravnost vozila, nepoštivanje odredbi o radnom vremenu vozača te prebrza vožnja.

Više detalja nam je otkrio Dalibor Majsec, pomoćnik načelnika II. postaje prometne policije Zagreb.

Koliko su zabrinjavajući ovi rezultati?

Nije toliko zabrinjavajuće. Utvrđen je određeni broj prekršaja. Dakle, napomenuo bih, tjedan dana je trajao nadzor, ciljan i prema teretnim vozilima i autobusima. Izvršen je pregled 28 vozila, 239 teretnih i 41 autobus. Utvrđen je 166 prekršaja, a od čega 68 prekršaja tehničke neispravnosti tih vozila.

Utvrđene su ozbiljne neispravnosti ili?

Utvrđeni su veći i opasni nedostaci, za što je propisana kazna od 130 do 660 eura. Napisali su im kazne. Isključeni su iz prometa.

Oni koji su automatski isključeni, što moraju napraviti da vi se ponovno vratili na cestu?

Moraju vozilo dovesti u red da bude tehnički ispravno. Dakle, otkloniti sve te nepravilnosti koje su utvrđene.

Bila su dva vozača pod utjecajem alkohola. Bilo je 27 vozača koji nisu poštivali Zakon o radnim vremenima - nisu poštivali odmor ili su prekoračili vrijeme vožnje.

U kakvom su stanju školski autobusi, voze li se djeca sigurno?

Dugogodišnji trud policije urodio je plodom. Prijevoznici sada na izlete šalju nove autobuse koji su svi gotovo tehnički ispravni, vozači poštuju Zakon o radnom vremenu, dakle, dolaze odmorni. Imaju svu valjanu dokumentaciju i tehnički su ispunjeni. Djeca putuju sigurno.

Kako izgleda taj nadzor?

Gotovo svakodnevno imamo pregled autobusa koji prevoze djecu na izlete. To je najčešće na sigurnoj lokaciji, na parkirališnom prostoru ili negdje u zoni škole. Prije samog izleta izvrši se pregled autobusa i dokumentacije vozača. Kada policijski službenik utvrdi da je vozilo i sva dokumentacija ispravna, onda dozvole da idu na izlet.

Vašim nadzorom pokazano je da ni jedan školski autobus nema manu?

Ovih tjedan dana sad nije bio ni jedan školski autobus da je imao nekakav prekršaj.

Kakve su najave za daljnje akcije? Hoće li se nastaviti ovakva ili slična akcija?

Naravno da hoće. Policija gotovo svakodnevno radi, pojačane su akcije. Planiraju se pomno nadzor brzine, alkohol, pojas, mobitel i slično.