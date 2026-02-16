Autom probio ogradu na Jankomirskom mostu: Stvorile se ogromne kolone

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Zbog prometne nesreće nastale su velike gužve na Ljubljanskoj aveniji u smjeru zapada, kao i na čvoru Zagreb zapad.
Vozač automobila, iz još uvijek neutvrđenih okolnosti, sletio je s ceste i probio ogradu na zagrebačkom Jankomirskom mostu.
Iz PU zagrebačke potvrdili su nam da su dojavu o nesreći dobili u 13,40 te da, nasreću, nitko nije ozlijeđen.
U nesreći je nastala materijalna šteta, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Zbog prometne nesreće nastale su velike gužve na Ljubljanskoj aveniji u smjeru zapada, kao i na čvoru Zagreb zapad.
POGLEDAJTE VIDEO: Policija u Dalmaciji provela akciju 'Pješak'