KAOS U ZAGREBU /

Autom probio ogradu na Jankomirskom mostu: Stvorile se ogromne kolone

Foto: Screenshot/Google Maps/Pixsell/Slaven Branislav Babic

Zbog prometne nesreće nastale su velike gužve na Ljubljanskoj aveniji u smjeru zapada, kao i na čvoru Zagreb zapad.

16.2.2026.
15:48
Screenshot/Google Maps/Pixsell/Slaven Branislav Babic
Vozač automobila, iz još uvijek neutvrđenih okolnosti, sletio je s ceste i probio ogradu na zagrebačkom Jankomirskom mostu.

Iz PU zagrebačke potvrdili su nam da su dojavu o nesreći dobili u 13,40 te da, nasreću, nitko nije ozlijeđen.

U nesreći je nastala materijalna šteta, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Foto: Screenshot/Google Maps

POGLEDAJTE VIDEO: Policija u Dalmaciji provela akciju 'Pješak'

