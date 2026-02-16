FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA U ZADRU /

Poginuo radnik na gradilištu Medicinske škole

Poginuo radnik na gradilištu Medicinske škole
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Na teren je odmah izišla ekipa hitne medicinske pomoći, ali je radnik, nažalost preminuo

16.2.2026.
15:56
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U nesreći na gradilištu nove Medicinske škole u Ulici kralja Stjepana Držislava u Zadru smrtno je strado muškarac.

Policija je potvrdila da je u 13.35 sati dobila dojavu o nesreći, odnosno o padu muškarca na gradilištu. Na teren je odmah izišla ekipa hitne medicinske pomoći, ali je radnik, nažalost preminuo. 

Poginuo radnik na gradilištu Medicinske škole
Foto: eZadar

"Zaprimljena je dojava o stradavanju muške osobe u Ulici kralja Stjepana Držislava, u tijeku je policijski očevid tijekom kojeg će se utvrditi okolnosti stradavanja", rekla je glasnogovornica PU zadarske, Sonja Šimurina, za eZadar.

POGLEDAJTE VIDEO: Grgić podigao dva prsta u znak mira pa za RTL Danas rekao: 'Ne osjećam se krivim'

ZadarNesrećaGradilište
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx