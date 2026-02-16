Poginuo radnik na gradilištu Medicinske škole

U nesreći na gradilištu nove Medicinske škole u Ulici kralja Stjepana Držislava u Zadru smrtno je strado muškarac.

Policija je potvrdila da je u 13.35 sati dobila dojavu o nesreći, odnosno o padu muškarca na gradilištu. Na teren je odmah izišla ekipa hitne medicinske pomoći, ali je radnik, nažalost preminuo.

Foto: eZadar

"Zaprimljena je dojava o stradavanju muške osobe u Ulici kralja Stjepana Držislava, u tijeku je policijski očevid tijekom kojeg će se utvrditi okolnosti stradavanja", rekla je glasnogovornica PU zadarske, Sonja Šimurina, za eZadar.

POGLEDAJTE VIDEO: Grgić podigao dva prsta u znak mira pa za RTL Danas rekao: 'Ne osjećam se krivim'