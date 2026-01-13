U jednoj županiji pojavila se zarazna bolest, među oboljelima i dijete, a nisu međusobno povezani

Zbog pojave novih slučajeva svraba - epidemiolozima ovih dana ne prestaju zvoniti telefoni. Zabilježena su dva nova slučaja kod odraslih osoba, a prije dva dana i jedan slučaj kod djeteta - potvrdio je Miljenko Ljubić, specijalist epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

U Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije potvrđuju kako su u kontaktu s djelatnicima vrtića u kojem je boravilo dijete te da zasad nema novih prijava među djecom. Iz Zavoda ističu da tri evidentirana slučaja nisu međusobno povezana. Budući da se bolest lako prenosi bliskim kontaktom, roditelji i bliski kontakti su pravodobno upozoreni. Prema podacima Zavoda, tijekom prošle godine na području Dubrovnika registrirano je 39 prijava oboljelih, od čega je sedmero djece bilo iz iste vrtićke skupine.

Foto: Rtl Danas

Slična situacija bilježi se i u drugim dijelovima Hrvatske. U jednoj pedijatrijskoj ordinaciji u Kaštel Sućurcu prošle je godine zabilježeno desetak slučajeva šuge, a posljednji slučaj zabilježen je prije dva tjedna kod djeteta. Potvrdio nam je to pedijatar Ante Omazić. U takvim situacijama preporučuje se istodobno liječenje cijele obitelji i svih osoba koje su u bliskom kontaktu s oboljelim.

Pacijenti dolaze s izraženim simptomima

Liječnici upozoravaju da pacijenti najčešće dolaze s već izraženim simptomima, ponajprije pojačanim svrbežom. Dermatolozi navode kako gotovo svakodnevno susreću pacijente sa šugom.

"Tipični simptomi uključuju osip, sitne crvene točkice i razgrebotine, a promjene se najčešće pojavljuju na toplijim dijelovima tijela – u pazusima, preponama, oko pupka, na stražnjici i između prstiju." - kaže Iva Blajić, specijalist dermatologije i venerologije u KBC-u Sestre milosrdnice.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju kako nijedna županija nije imuna.

"Prijave dolaze iz svih dijelova zemlje, s prosjekom od oko 2000 oboljelih godišnje u posljednjih deset godina" - kaže Iva Pem Novosel, specijalistica epidemiologije u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Za sve je kriva grinja

Uzročnik šuge je grinja, a ključ uspješnog liječenja je istodobna terapija svih bliskih kontakata. Svi se isti dan moraju namazati propisanim preparatima koje preporuči liječnik. Preparati se obično ostavljaju na koži osam sati ili preko noći, nakon čega se osoba ujutro istušira. Terapiju je često potrebno ponoviti.

Riječ je o zaraznoj kožnoj bolesti koja se najčešće prenosi izravnim, bliskim kontaktom, dok je indirektan prijenos preko odjeće, posteljine ili tapiciranog namještaja moguć, ali znatno rjeđi.

Kod šuge je svrbež najintenzivniji noću, a liječnici naglašavaju kako je najvažnije bolest prepoznati i započeti liječenje na vrijeme.

Ovo su glavni simptomi:

Intenzivan svrbež kože koji se pojačava noću i u toplini i pojava crvenog osipa na mjestima koja se grebu;

Pojava sitnih kanalića (rovova, sivkasto-crne linije na koži) najčešće između prstiju šake, ručnom zglobu, podlakticama, laktovima, pazuhu, donjoj strani trbuha, unutarnjoj strani bedara, dojkama oko bradavica, donjoj strani stražnjice;

Pojava tamnih točkastih promjena poput osipa, a u težim slučajevima i bubuljica u zahvaćenom području;

Kod djece mogu biti zahvaćeni glava, lice, vrat, dlanovi i tabani;

Moguća je sekundarna bakterijska infekcija koja nastaje grebanjem kože;

Kod ljudi oslabljenog imuniteta može se razviti rjeđi, ali puno ozbiljniji oblik svraba poznat nao norveški ili krustozni svrab gdje dolazi do velikog umnažanja grinja i stvaranja zadebljanja s tisućama uzročnika.