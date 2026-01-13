Svaka četvrta trgovina krši pravila: Predstavnik trgovaca otkriva razloge

KAZNE DO 30 TISUĆA /

Ograničene cijene postoje samo na papiru, dok u stvarnosti kupci i dalje plaćaju više. Inspektori su tijekom nadzora prošlih mjeseci provjerili više od četiri tisuće trgovina, a svaka četvrta nije poštovala Vladinu odluku. U tisuću trgovina otkriveni su propusti.

Od 370 proizvoda koji su bili skuplji od dozvoljenog do gotovo 700 kategorija proizvoda kojima nije bila postavljena zamrznuta cijena. Najviše problema zabilježeno je upravo u toj posljednjoj grupi, što pokazuje da praksa često ne prati zakonske okvire.

Kazne za ovakve prekršaje za pravne osobe su od 3 do 30 tisuća eura, a za odgovornu osobu do 4 tisuće eura. Međutim, tu kaznu nitko nije platio. Većina trgovaca otklone te nepravilnosti te tako izbjegnu kaznu, i to je ono sto bi se trebalo mijenjati.

S druge strane, ministar gospodarstva Ante Šušnjar je naglasio kako su trgovci zbog ovakvih propusta dobili vise od pola milijuna eura kazni, odnosno izdano je vise od 560 prekršajnih naloga i optužnih prijedloga.

Više o razlozima zbog kojih se trgovci ne pridržavaju vladine odluke o ograničenju cijena, RTL Danas razgovarao je s Mirkom Budimirom, potpredsjednikom Izvršnog odbora HUP–Udruge trgovina.