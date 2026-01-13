Lovci i stočari ne vjeruju Ministarstvu: Sve veći broj vukova terorizira hrvatske stočare

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

VLADA SPREMA NOVI PLAN /

Nakon što je lani Europska komisija članicama dopustila mogućnost da samostalno odluče hoće li vukove ostaviti u kategoriji strogo zaštićenih životinja ili stupanj zaštite spustiti, Hrvatska priprema donošenje novog Plana upravljanja vukom.

Stigle su i nove procjene brojnosti vučje populacije za koju i lovci i stočari smatraju da je i dalje daleko veća.

Nekada je iskusni stočar iz Lišana Ostrovičkih imao 200 koza i 750 ovaca, a sad je ostao na samo stotinu ovaca. Učestale štete od vukova su ga obeshrabrile. "Ima sam u godini dana, u dva navrata, jedno stotinu komada da mi je zadavija. Sto komada!", kaže Marko Mamić.

Od lani svaka članica EU može odlučiti pojedinačno o stupnju zaštite vukova, a u Hrvatskoj je do 22. siječnja na savjetovanju novi Plan o gospodarenju vukom.

Prema posljednjim informacijama Ministarstva zaštite okoliša u Hrvatskoj ima 43 čopora s prosječno pet jedinki vukova. No i stočari i lovci su suglasni, vukova ima daleko više. Više doznajte u prilogu Nikoline Radić.