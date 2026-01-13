Zašto računovođe ne spavaju, je li spriječeno muljanje, a evo i što kaže otac fiskalizacije

'ADMINISTRATIVNA GILJOTINA' /

Bilo je to prije točno 13 godina, kada se u Hrvatskoj dogodila revolucija. Za svako šišanje ili kavu koju smo popili odjednom smo morali dobiti račun. Bio je to za nas posve novi koncept. U državi u kojoj su svi stalno na kavi, 20 tisuća kafića prijavljivao je dnevni promet do 100 kuna.

Odjednom, preko noći, promet je svima dramatčno porastao. Marširalo se na Markovu trgu, u Zadru se dogodila čak i postfiskalizacijska tučnjava. Kako je to izgledalo prije 13 godina, sjeća se danas bivši ministar financija.

"Pa bila je ogromna pobuna, svi su bili protiv, od malih proizvođača do odvjetnika, otpori su bili stravični", kaže Slavko Linić.

Isto ono što je prije bilo prema građanima, sad ide prema tvrtkama – dakle, e račun od firme firmi. To je fiskalizacija 2.0. "Bit će to jedna administrativna giljotina, ukidanje niza poreznih obrazaca" uvjeravao nas je ministar financija Marko Primorac.

"Bjesomučno zovu računovođe koji su u totalnom ludilu, mislim da ti ljudi nisu spavali uopće, a Porezna je u jednom crashu što bi se reklo", tvrdi Hrvoje Bujas iz Udruge Glas poduzetnika.

Više nema muljanja i skrivanja u poslovanjima između dvije tvrtke. Ima li problema i što o svemu misli otac fiskalizacije doznajte u priči Ivana Skorina.