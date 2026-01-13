Padovi i lomovi na ledu, puna Traumatološka bolnica! Iz Grada potvrdili: 'Bit će kazni'

Stigla nam je južina, temperature su u plusu, led se lagano počeo topiti. Što je dobra vijest, jer hodati ovih dana nije bilo lako: Traumatološka bolnica je puna pacijenata koji su slomili ruku ili nogu. Samo od jučer do danas bilo ih je 50. Poseban izazov vožnja po ledu predstavljala je stranim radnicima, neki od njih prvi put u životu su uopće vidjeli snijeg. Što se kazni za nečišćenje snijega tiče, upozorenja je izdano više od 400, iz Grada za Direkt kažu: bit će i novčanih kazni. Više u prilogu.