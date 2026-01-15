Sve više mladih prati 'poduzetnike koji se bude u 5'! Stručnjaci upozoravaju: 'Dugoročno je neisplativo'

ZABRINJAVAJUĆI TREND /

Petra je skrolajući naišla i na novi trend prema kojem je san gubljenje vremena. Ta je teorija posebno popularna među poduzetnicima, ali sada se sve poziva da se bude u 5. I dok dio ljudi takve savjete doživljava kao recept za produktivnost, drugi upozoravaju da se ne može svima nametnuti isti ritam, pogotovo ako se pritom zanemaruje koliko je sna organizmu stvarno potrebno.

“Smatram da svaka osoba za sebe smatra koliko mu treba dovoljno sna. Nekom treba vipe nekom manje. Ima ljudi koji jednostavno se primaju za te trendove i mislim da to nije u redu”, kaže Petra Pranić iz Rijeke.

Možemo se probuditi u 5, ali teško da ćemo, zbog ritma života, ići spavati poslije crtića, da bi u tom slučaju imali dovoljno sna. Stručne preporuke pritom su jasne: odrasloj je osobi potrebno sedam do devet sati sna kako bi se tijelo oporavilo i normalno funkcioniralo tijekom dana.

Isto tako, objašnjavaju liječnici, okidač za tijelo su svjetlo i mrak, odnosno prirodni ritam koji utječe na hormone povezane s budnošću i snom.

“Pod utjecajem svjetla, u tijelu se razvijaju hormoni, povećava se razina serotonina, a navečer od seratonina nastaje melatonin, dakle hormon sna. Vrlo lako je da će se poremetiti razina seratonina. Niža razina serotonina ima veze i sa depresijom i sa sličnim problemima”, upozorava liječnik Nebojša Nikolić.

'Buđenje u 5 je dugoročno neisplativo'

Pa ni sportaši to ne rade, možda tek uoči važnih priprema. Pavao Vladilo, osobni trener koji radi s brojnim profesionalcima, kaže da se među sportašima s kojima surađuje ne prakticira dizanje u 5 kao pravilo, upravo zbog oporavka i dugoročne održivosti.

“Apsolutno buđenje u 5 je nešto što bi bilo 'too much' za naš organizam i za nešto što prolazimo kroz cijeli dan. Dugoročno je to apsolutno neisplativo. Tijelo će u jednom trenutku reć meni je dosta, ja više ne mogu, nemam snage, nemam energije”, kaže Vladilo.

Sve to i sami osjetimo nakon samo jedne neprospavane noći — koncentracija pada, energija je slabija, a dan se doživljava “teže” nego inače.

“Budem umorna, bezvojna, baš cijeli dan je usporen u odnosu kad se dobro naspavam”, kaže Romina Stepančić iz Rijeke. I istina je da je dan zdravo početi tjelovježbom, no ni ona neće pomoći ako nismo dovoljno spavali. Vladilo upozorava da se kod manjka sna lošije nosimo i s mentalnim i s fizičkim naporima, a tijelo ulazi u stresno stanje.

“Psihička baza tu krene nizbrdo, ali ja bi rekao da se tu onda dodatno kortizol diže i sve ostalo, koje dovodi tijelo do izmjena koje apsolutno nisu dobre”, kaže.

Trendovi na društvenim mrežama se nameću, no ni mladi više baš ne nasjedaju - dio njih poručuje da ne postoji univerzalna formula i da nisu svi ljudi isti. “Ima svega i svatko radi kako mu paše, nismo svi isti, kao roboti”, kaže Mihaela Ivanko iz Delnica.

“Premalo sati sna mislim da nije dobro, općenito za organizam”, dodaje Ivana Petrušić iz Delnica. Ako ipak pratite trendove i želite ustati u 5 ujutro, nakon RTL-a Danas vrijeme je za spavanje. A bilo bi šteta, jer baš tada kreću 'Divlje pčele'.