Perfidna WhatsApp prevara širi se Hrvatskom! Stručnjak za sigurnost otkriva: 'Unutra imamo sve'

Hrvatskom se munjevito širi perfidna internetska prevara preko aplikacije WhatsAppa. Počinje tako što građani od svojih kontakata na aplikaciji dobivaju poruku sa zlonamjernim linkom da glasuju za njihovo dijete u određenom izmišljenom natjecanju. Nakon što netko naivno povjeruje da je glasanje stvarno i klikne na lažnu poveznicu prevaranti mu preuzimaju kontrolu nad aplikacijom WhatsApp.

Nakon toga od žrtvinih kontakata dalje pokušavaju izvući novac izmišljanjem katastrofičnih scenarija.

O prevarama i kako ih spriječiti reporter RTL-a Danas Boris Mišević razgovarao je s Tomislavom Vazdarom, stručnjakom za kibernetički sigurnost

"To je veliki problem. Opterećeni smo s tim razno raznim porukama. Kroz dan mi dobijemo gomilu mailova, gomilu WhatsApp poruka, Vibera.. što god koristite. Jednostavno smo opterećeni tolikom količinom nekakvih podataka. Imamo potrebu reagirati kada nam stigne poruka "Glasaj za moje dijete" - to je još samo jedan mali zadatak koji moramo izvršiti. Naravno, tu dolazi do empatije. Klikćemo na nekakav link, otvara nam se poruka..

I onda više nismo vladari svog WhatsAppa. Dakle, oni vide i sadržaj poruka i naše kontakte i njihove brojeve telefona. Što je zapravo ako netko hoće biti, ajmo reći, zlonamjeran, a je- to velika vrijednost za njega. Može ucjenjivati?

Apsolutno. Ne samo da nismo vladari WhatsAppa, nego nismo više vladari svog digitalnog identiteta. Netko je uzeo naš identitet, a u tom identitetu su unutra svi naši podaci. U telefonu imamo sve, - ime, prezime, datum rođenja, naši kontakti, grupe u kojem se nalazimo. Znači, sve što ste pisali, netko do toga dolazi i te podatke može iskoristiti.

Ako policija u međuvremenu ne riješi bandu, što se nadam da hoće, ali to nije tako lako jer nije to običan kriminal - što ljudi mogu napraviti da se zaštite od ovog?

Prije svega ovo je organizirani kriminal, i to nisu su stvari koje se jednostavno rješavaju. To su međunarodne grupe, regionalne grupe koje imaju svoje zakonitosti i način na koji rade, a ono što svatko može za sebe napraviti prije svega kad dobije nekako upozorenje da mora nešto kliknuti, neka misli da stvarno treba na to kliknuti. A s druge strane postoji mogućnost u settinzima gdje se može podesiti te vidjeti koje su koji su sve uređaji spojeni na naš račun.

Vidi se ako je netko drugi spojen?

Tako je. Ako je netko drugi spojen na vaš račun, pa automatski to blokirajte, maknite ga za sve i uvedite dvofaktorsku autentifikaciju.To je ključ svega i promijenite sve lozinke koje imate.