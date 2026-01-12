Varaždinac ostao bez 32.500 eura, sve je krenulo benigno, a onda je napravio krivi potez

Policija istražuje slučaj iz Varaždina u kojem je 47-godišnjak u rujnu prošle godine preko interneta kupio vozilo, ali ono mu nikada nije stiglo.

Kako je objavila varaždinska policija, vozilo je trebalo biti isporučeno prošlog listopada. Novac je više puta uplaćivao na različite račune u inozemstvu, ukupno 32.500 eura. Sada policija provjerava sumnju da je riječ bila o prijevari.

"Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela", objavila je policija.

POGLEDAJTE VIDEO Stručnjak Tomislav Vazdar razotkrio zastrašujuću pozadinu online prijevara