Hrvati luduju za stanovima u gradu ekstremnog luksuza: Kupuju, a zgrade još u fazi temelja!

Dubai nudi luksuzan životni stil, gotovo nepostojeću stopu kriminala i beskrajne poslovne mogućnosti, što ga čini sve privlačnijim, čak i za Hrvate poput Stefana Ladavca.

„Imao sam nedavno razgovor s našim konzulom koji mi je rekao da se u zadnjih 18 mjeseci broj hrvatskih državljana u Dubaiju povećao za 100 posto. Možete dostići jedan Lifestyle koji ne možete priuštiti nigdje u svijetu,” kaže Stefano.

Cijene kvadrata udvostručene u samo godinu dana

No, nije sve tako jednostavno, kako Stefano napominje. Samo u zadnjih godinu dana, cijena kvadrata u njegovoj zgradi udvostručila se. Stanovi se najčešće kupuju dok su zgrade još u fazi temelja, a lokacija igra ključnu ulogu.

„Nije isto jeste li u tom i tom dijelu centra ili negdje odakle ćete putovati 40 minuta na posao. Savjet, pazite s kojom agencijom poslujete,“ dodaje on.

Vlatko Mrvoš, vlasnik agencije za nekretnine, naglašava poseban šarm Dubaija.

„Nitko ne priča o nikakvom ratu o krizama.. jednostavno ljudi gledaju svoj posao i ono što je dolje važno - svi koji dođu dolje živjeti - njima je samo jedan jedini cilj. Živjeti bolje i osobni napredak. Povijest nije tema. Politika nije tema.“

Stanovi s golfom, spaom i wellnessom

Na tjednoj bazi, Mrvošu se javljaju dva do tri Hrvata koji planiraju kupiti stan u Emiratima. Tamo se stanovi prodaju za oko 3800 eura po kvadratu, često uz dodatke kao što su golf tereni, teretane, i spa oaze. Ovi uvjeti daleko nadmašuju ponudu stanova istih cijena u Zagrebu.

„Recimo Ban centar, park Kneževa su bile i do 10 tisuća eura što je isto visoka cijena, to su luksuzne zgrade, ali kad kompariramo niti blizu ovima dolje,“ kaže Mrvoš.

"Standard je da ta zgrada ima svoj wellness spa igralište padela obavezno, košarkaško igralište, dječje igralište. Početne cijene takvih stanova kojih u Hrvatskoj uopće nema su od 5 do 6 tisuća eura.“ dodaje Branko Papeš, još jedan stručnjak za nekretnine.

Investicija ili luksuz?

Sezona u Dubaiju traje 365 dana u godini, pa su stanovi isplativ projekt i kao investicija za iznajmljivanje.

„Cijene u Dubaiju i Hrvatskoj su tu negdje. Stan od 50 kvadrata ćete u Splitu kupiti za 250.000 eura i iznajmiti za 1200 eura mjesečno, u Dubaiju isti stan ćete iznajmiti po 2000 eura i nema poreza,“ objašnjava Papeš.

Za mnoge građane, maštanje o putovanju u Dubai može biti pristupačnije nego kupnja stana. Aviolinije za Dubai dostupne su svakodnevno iz Zagreba, a povratne karte koštaju oko 450 eura.