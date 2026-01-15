FREEMAIL
LEGENDA /

Patrik Ćavar u 'Maksanovom korneru' najavljuje EP i priča o svom životu

Patrik Ćavar, po mnogima najbolji hrvatski rukometaš svih vremena, gost je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner". S Ćavarom razgovaramo o Europskom rukometnom prvenstvu, analiziramo od Hrvatske, Gruzije, Nizozemske, Švedske, Danske pa do ostalih reprezentacija, a Ćavar nam otkriva i neke nepoznate detalje iz svog života i karijere. 

Europsko rukometno prvenstvo 2026. od 15. siječnja do 1. veljače gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYOPortal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo. 

15.1.2026.
11:57
Silvijo Maksan
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Patrik Pako ćavarRukomet 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
