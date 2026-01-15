Patrik Ćavar u 'Maksanovom korneru' najavljuje EP i priča o svom životu

LEGENDA /

Patrik Ćavar, po mnogima najbolji hrvatski rukometaš svih vremena, gost je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner". S Ćavarom razgovaramo o Europskom rukometnom prvenstvu, analiziramo od Hrvatske, Gruzije, Nizozemske, Švedske, Danske pa do ostalih reprezentacija, a Ćavar nam otkriva i neke nepoznate detalje iz svog života i karijere.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. od 15. siječnja do 1. veljače gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.