ŠOKANTNE PROGNOZE /

Slavni Danac 'pokopao' Hrvatsku i prije početka: Hoće li Sigurdsson ovo iskoristiti za motiv?

Slavni Danac 'pokopao' Hrvatsku i prije početka: Hoće li Sigurdsson ovo iskoristiti za motiv?
Foto: Marco Wolf/imago Sportfotodienst/profimedia

Tvrdi kako će Danska pred domaćom publikom potvrditi status glavnog favorita

14.1.2026.
21:36
Sportski.net
Marco Wolf/imago Sportfotodienst/profimedia
Sutra počinje Europsko prvenstvo u rukometu. Hrvatska je u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, s kojom i igra prvu utakmicu ove subote.

Naši rukometaši na Euro ne dolaze iznenaditi već potvrditi svjetsko srebro. Očekivanja su velika, pažnja protivnika ozbiljnija, ali umirovljeni danski igrač koji je danas jedan od najutjecajnijih rukometnih novinara, Rasmus Boysen, ne sluti dobro za izabranike Dagura Sigurdssona

Prema Boysenu, Danska će pred domaćom publikom potvrditi status glavnog favorita, dok hrvatsku reprezentaciju vidi kao – najveće razočaranje turnira.

Boysen je uvjeren da će Danska, predvođena Mathiasom Gidselom, osvojiti zlatnu medalju i potvrditi dominaciju u europskom rukometu. Osim što je Dansku postavio na prvo mjesto, Gidsela je označio kao najboljeg strijelca i MVP-a turnira.

Kao glavnog konkurenta Dancima vidi Francuze, dok je Islandu predvidio iznenađujuće treće mjesto. Četvrto mjesto rezervirao je za Švedsku, koja igra kod kuće, a kao najveće iznenađenje označio Švicarsku. Kao najboljeg mladog igrača (do 22 godine) označio je Portugalca Francisca Costu

Nije Boysen objasnio zašto misli da će Hrvatska biti najveće razočaranje turnira, no nadamo se kako će mu naši igrači pokazati da nije u pravu.

POGLEDAJTE VIDEO: Naši jedva čekaju da krene: Evo kako je izgledao završni dan priprema hrvatske reprezentacije

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
komentara
