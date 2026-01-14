Slavni Danac 'pokopao' Hrvatsku i prije početka: Hoće li Sigurdsson ovo iskoristiti za motiv?

Sutra počinje Europsko prvenstvo u rukometu. Hrvatska je u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, s kojom i igra prvu utakmicu ove subote.

Naši rukometaši na Euro ne dolaze iznenaditi već potvrditi svjetsko srebro. Očekivanja su velika, pažnja protivnika ozbiljnija, ali umirovljeni danski igrač koji je danas jedan od najutjecajnijih rukometnih novinara, Rasmus Boysen, ne sluti dobro za izabranike Dagura Sigurdssona.

Prema Boysenu, Danska će pred domaćom publikom potvrditi status glavnog favorita, dok hrvatsku reprezentaciju vidi kao – najveće razočaranje turnira.

Boysen je uvjeren da će Danska, predvođena Mathiasom Gidselom, osvojiti zlatnu medalju i potvrditi dominaciju u europskom rukometu. Osim što je Dansku postavio na prvo mjesto, Gidsela je označio kao najboljeg strijelca i MVP-a turnira.

Kao glavnog konkurenta Dancima vidi Francuze, dok je Islandu predvidio iznenađujuće treće mjesto. Četvrto mjesto rezervirao je za Švedsku, koja igra kod kuće, a kao najveće iznenađenje označio Švicarsku. Kao najboljeg mladog igrača (do 22 godine) označio je Portugalca Francisca Costu.

My EHF European Championship 2026 predictions:



Top 4:

🥇Denmark🇩🇰

🥈France🇫🇷

🥉Iceland🇮🇸

4️⃣Sweden🇸🇪

Top scorer: Mathias Gidsel🇩🇰

MVP: Mathias Gidsel🇩🇰

Surprise: Switzerland🇨🇭

Dissappointment: Croatia🇭🇷

Best Young Player (under 22 years): Francisco Costa🇵🇹



What’s your… pic.twitter.com/RLOX6btbzn — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 14, 2026

Nije Boysen objasnio zašto misli da će Hrvatska biti najveće razočaranje turnira, no nadamo se kako će mu naši igrači pokazati da nije u pravu.

