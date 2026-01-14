FREEMAIL
POČINJE EURO /

Naši jedva čekaju da krene: Evo kako je izgledao završni dan priprema hrvatske reprezentacije

Naši rukometaši na Euro ne dolaze iznenaditi već potvrditi svjetsko srebro

14.1.2026.
20:06
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Sutra počinje Europsko prvenstvo u rukometu, a RTL vam donosi prve četiri utakmice. Od 18 sati na RTL-u 2 pratite susret Španjolske i Srbije te na Voyo aktualne prvake Francuze koji u obranu naslova kreću protiv Češke. U kasnijem terminu opet na RTL-u 2 Njemačka i Austrija dok ćete na Voyo moći pratiti ogled Norveške i Ukrajine. A kako je izgledao završni dan njemačkih priprema hrvatske reprezentacije donosi Helena Barić

Još jedna prespavana noć dijeli hrvatske rukometaše od puta prema Europskom prvenstvu. Pripreme ulaze u samu završnicu, ovo je zadnji puni dan prije nego što fokus s treninga prijeđe na utakmice.

Na put prema Skandinaviji kreću sutra, kada ih očekuje let za Kopenhagen, a onda i autobus do Malmoa, grada domaćina skupine E.

"Definitivno smo najviše radili na pripremi utakmica za grupnu fazu, tako da evo polako analiziramo protivnike, nakon ispravljanje grešaka nakon Njemačke. Tako da evo sad smo se bazirali na analizi Gruzije, Nizozemske i Švedske, tako da dođemo spremni gore i da imamo manje posla", rekao je Mateo Maraš

Dva poraza od Njemačke nisu poremetila plan nego su poslužili kao jasan pokazatelj onoga što funkcionira i onoga što treba popraviti, a završni dani priprema iskorišteni su upravo za te korekcije i okretanje prema izazovima koji dolaze.

"Mislim da nije u fokusu bio taj rezultat, tako da nije nešto ostavilo traga ti porazi, mislim da će pobjede na prvenstvu bit primaran fokus, tako da ove pripremne utakmice su bile više za neko testiranje i uvježbavanje", pojasnio je Maraš. 

Pravi ritam

Hrvatska je u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, s kojom i igra prvu utakmicu ove subote.

"Naravno mi smo bolji od njih, tu se nema što reći, ali je prva utakmica uvijek najteža, kad krene, dok otvoriš. Tisuću puta nam se dogodilo da se mučimo i mučimo prvo poluvrijeme, a onda se otvori i sve bude OK. Tako da se nadam da će tako biti i ovaj put samo moramo ući pošteno", rekao je pomoćnik izbornika reprezentacije, Denis Špoljarić

Naši rukometaši na Euro ne dolaze iznenaditi već potvrditi svjetsko srebro. Očekivanja su velika, pažnja protivnika ozbiljnija, a svaka utakmica nosi dodatnu težinu.

"Svi jedva čekaju da krene, to je uvijek tako prije nekog prvenstva, čekaš ono kad će više kad će više, daj da krene više jer onda znaš da si u pravom ritmu i da je to to", pojasnio je Špoljarić. 

Ono što slijedi poznato je svima: pune tribine, jak intenzitet i utakmice koje se pamte cijeli život. Završno odbrojavanje već traje. Sljedeća stanica – Malmo. 

POGLEDAJTE VIDEO: Sitno odbrojavamo do početka Europskog rukometnog prvenstva, evo kakva je atmosfera u hrvatskom taboru

