Naši rukometaši nisu znali da imamo njihove fotke iz djetinjstva: Ovako su Slavić, Manda i ekipa izgledali

Kako su izgledali hrvatski rukometni reprezentativci kad su bili mali? Svi smo navikli gledati ih u akciji na terenu na kojem oduševljavaju čitavu naciju, ali sada možemo vidjeti njihove najnježnije trenutke iz djetinjstva! Fotografije naših rukometnih zvijezda kad su bili klinci i prije nego što su postali ikone na Europskom rukometnom prvenstvu 2026., upravo su postale viralni hit. I dok su na terenu poznati po svojoj snazi, ove slike pokazuju njihov nježniji, zabavniji i često smiješan dio života...

Europsko rukometno prvenstvo počinje 15. siječnja i možete prvenstvo gledati na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Od Mateja Mandića koji se opušta na krevetu, do Zvonimira Srne u plavom na kauču, pa do Ivana Pavlovića s tortom u rukama ili Marina Šipića u dresu Vatrenih sa SP-a iz Francuske 1998. Ovi neodoljivi trenuci su prava poslasticu za sve ljubitelje rukometa. Pogledajte kako su naši rukometaši izgledali kad su bili djeca i nasmijte se njihovim simpatičnim trenutnim snimkama. Kome ne bi bilo drago vidjeti prvo ime priprema za Europsko rukometno prvenstvo Dinu Slavića kako spava, a Marin Jelinić u prugastom, prava bomba u svijetu rukometa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Znate li što je najjača fora? To što naši rukometni reprezentativci nisu ni znali da imamo njihove fotke iz djetinjstva.

Pogledajte fotografije koje se upravo dijele društvenim mrežama.

Foto: Privatna Arhiva

Foto: Privatna Arhiva

Foto: Privatna Arhiva

Foto: Privatna Arhiva

Foto: Privatna Arhiva

Foto: Privatna Arhiva

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatična ispovijest kapetana zlatne rukometne hrvatske generacije: 'Zbrisao' sam iz JNA u zadnji čas. Pljuvali su me, a jedno je bilo baš jezivo'