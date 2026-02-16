Šok i suze: Neočekivani obrat potpuno promijenio odnose među djevojkama

Pravila igre potpuno su se preokrenula, a emocije su kulminirale već na cocktail partyju, gdje su neke kandidatkinje jedva zadržavale suze. Dramatičan obrat obilježio je 13. epizodu RTL-ova showa Gospodin Savršeni, dostupnu na platformi Voyo, u kojoj su se nad romantičnim ozračjem na Kreti nadvili prilično tmurni oblaci, barem iz perspektive pojedinih djevojaka.

Jedna natjecateljica još se ne može pomiriti s raspletom grupnog spoja na kojem je sudjelovala. Dok dio djevojaka smatra da pretjeruje, druge je otvoreno brane i tvrde da su njezine reakcije razumljive. U međuvremenu su se dvije kandidatkinje našle na meti kritika ostatka ekipe, koja njihovo ponašanje opisuje kao potpuno neprihvatljivo. Zbog toga ih, kako tvrde pojedine suparnice, u vili ne očekuje nimalo srdačan doček nakon povratka sa spojeva.

Nova situacija naglo je promijenila odnose snaga. Djevojke koje su donedavno bile u sukobu počele su shvaćati da bi im bilo mudrije zakopati ratne sjekire, udružiti se i pokazati solidarnost. No mir ne traje dugo jer novi dan donosi i nove izazove — u vilu stižu dva identična pisma nejasnog sadržaja, a izbor djevojaka koje će provesti vrijeme s Petrom i Karlom mnoge ostavlja u šoku. Jedna od odabranih priznaje da se osjeća kao da je „između dvije vatre“.

Foto: RTL

Spojevi započinju idilično, ali ubrzo se rasplamsavaju emocije koje prijete novom dramom. Pred djevojkama je i još jedan cocktail party, no atmosfera je napeta od samog početka. Već u prvim minutama postaje jasno da se pravila igre mijenjaju i da više ništa neće biti kao prije. Jedna kandidatkinja priznaje da ju je razvoj događaja potpuno zatekao, dok druga kaže da će taj dan pamtiti mjesecima.

Dok neke jedva suspregnu suze, druge ne skrivaju zadovoljstvo jer vjeruju da im konkurencija slabi. Dolazak Petra i Karla dodatno podiže tenzije — pojedine djevojke traže objašnjenja, dok ih druge demonstrativno ignoriraju. Razgovori koji slijede pokazat će tko je spreman priznati pogrešku, tko je reagirao preburno, a tko želi ostaviti sukobe iza sebe i boriti se do kraja za ljubav.

Najemotivniji dan sezone gledatelji već sada mogu pogledati na platformi Voyo, dok se epizode emitiraju i na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.25 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Tradicija duga 250 godina okupila jahače u Babinoj Gredi: Ovdje je veza Šokaca i konja neraskidiva