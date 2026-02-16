Dabru pratili policajci dok je pjevao o Paveliću, jedan se sam javio: 'Nije pjevao...'

U nedjelju se munjevitom brzinom proširila snimka saborskog zastupnika Domovinskog pokreta i člana vladajuće većine Josipa Dabre. Sporna snimka nastala je ovog vikenda tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, selu između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a objavljena je na Facebooku.

Na snimci Dabro pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", kojoj je dodao i sljedeće stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", očito misleći na čelnika ustaške NDH Antu Pavelića, koji je pokopan u Madridu.

U jednom trenutku zastaje i poručuje "Samo za Milorada", nakon čega ponovno započinje refren. Uz njega svira tamburaški sastav Divandžije iz Brodsko-posavske županije. Kako doznaje 24sata, dvojica članova sastava su policajci.

Policajac se samoinicijativno javio nadređenom

Iz Policijske uprave brodsko-posavske upoznati su sa snimkom, a jedan od policajaca samoinicijativno se javio nadređenom čim je postao svjestan sadržaja snimke.

"Policijski službenik izrazio je žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, prema njegovim riječima, nije mogao pretpostaviti niti od ranije poznaje gospodina Dabru", poručili su iz policije. Dodali su da je riječ o službenicima koji se privatno bave tamburaškom glazbom te povremeno nastupaju u sklopu folklorne udruge. U policiji ističu da će se za svakog pojedinačno utvrđivati eventualna odgovornost.

U trenutku kada Dabro pjeva stih ustaškom poglavniku "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", policajac nije pjevao.

